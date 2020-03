La industria comenzó a manifestar una leve recuperación en el mes de enero

La actividad industrial registró en enero una suba de 0,4% interanual y un incremento de 5,8% mensual, por un avance en el sector automotriz, indicó la Unión Industrial Argentina (UIA).

"Si bien se trata de la primera variación interanual positiva desde abril de 2018, todavía es prematuro para pensar en un piso para la producción", consideró la entidad fabril. Argumentó además que "enero es un mes particular en el que suele haber mucha volatilidad por paradas de planta, vacaciones y feriados".



El informe dado a conocer este viernes sostuvo que durante el primer mes del año la actividad industrial registró una suba de 0,4% interanual y de 5,8% mensual en la medición desestacionalizada. Subrayó que los aumentos fueron explicados "íntegramente" por el desempeño del sector automotriz, sin el cual la variación mensual hubiera sido de un retroceso de 0,2%.



"Algunos sectores puntuales, que se encuentran con niveles de producción muy bajos, registraron variaciones positivas por la baja base de comparación", remarcó.



Precisó que además del sector automotriz, se ubicaron en esa categoría sustancias y productos químicos junto a alimentos y bebidas. "El resto de los rubros continuó presentando caídas interanuales, manteniendo la tendencia de 2019", señaló y consideró que, en particular, la industria automotriz luego de 16 meses de caídas interanuales, registró una suba en sus niveles de producción del orden del 39,7% durante enero, explicada principalmente por el incremento de las exportaciones con 17,4% y por el aumento de stocks, que explicó un 20% de la producción.



Los sectores que mayores bajas interanuales presentaron fueron la industria de metales básicos con 14,9%, la industria metalmecánica con 7,3% y minerales no metálicos con 7,8% por el freno de la obra pública y privada en todo el país.



En cuanto al comercio exterior, durante enero las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) se contrajeron 9,3% interanual, principalmente producto de los menores precios, aunque también cayeron las cantidades.



El análisis también se refirió al empleo y subrayó que "al primer semestre de 2019, el último dato desagregado sectorialmente, las ramas con mayor caída absoluta en puestos de trabajo fueron Textiles con una disminución de 7.405 puestos, Alimentos con una merma de 7.640 y confecciones con una baja de 5.796.

Fuente: Noticias Argentinas