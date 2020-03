Tiroteo en Nueva Córdoba: Rogmanoli negó haber tenido una financiera

Guido Adrián Romagnoli, el financista que fue asaltado en febrero de 2018 en su departamento de Nueva Córdoba, declaró este viernes ante el jurado popular de la Cámara 8ª del Crimen donde se desarrolla el juicio por el golpe comando donde fallecieron tres personas, un policía y dos delincuentes.

Su declaración se centró en desmentir que desplegaba una financiera ilegal y aseguró que la banda de asaltantes tenían un dato errado sobre el botín.

Romagnoli declaró que le sustrajeron cerca de un millón de pesos, 400 mil en efectivo y el resto en cheques y negó haber realizado "intermediación financiera no autorizada". Dijo que lo que hizo fue firmar contratos de "mutuo" para garantizar operaciones inmobiliarias y recibió algunos cheques como parte de pago de otras operaciones comerciales.

Respecto de la noche del robo, dijo que estaban descansando en la habitación del octavo piso con su novia Melina Sosa y que fueron sorprendidos por los delincuentes cuando subían al dúplex de la torre de departamentos de calle Rondeau 84.

Durante su declaración, Romagnoli indicó que se dedica a la administración y compra y venta de departamentos y aseguró que entre los acusados sólo conocía a Teresa Mitre, a quien definió como su “empleada de íntima confianza”.

Romagnoli negó que en el departamento haya habido dólares y dijo desconocer qué es lo que fueron a buscar los delincuentes.

“Dólares no había, mi nombre lo sabían. No sé a qué iban a robar. Me parece que el dato no era preciso, fue más humo que otra cosa”, indicó.

En tanto que su pareja también negó que prestaran dinero, descartó que el departamento funcionara como financiera y aseguró que no tenían acuerdos con bancos ni contacto con sindicalistas o funcionarios estatales.

Uno de los momentos de mayor tensión en la audiencia de la Cámara Octava del Crimen fue cuando Diego Tremarchi, uno de los partícipes del asalto, dirigió un grito hacia la víctima para que admitiera que en ese departamento funcionaba una cueva financiera.

