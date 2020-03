Críticas de la oposición en el Concejo al discurso de apertura de Llaryora

Los ediles opositores hablaron con LNM. Coinciden en que el intendente no habló del "impuestazo" en la ciudad y tampoco de cómo llevará a cabo las obras anunciadas.

Gran parte de la oposición en el Concejo Deliberante volvió a mostrarse "unida" para criticar a Martín Llaryora. La mayoría de los jefes de bloque opositores coincidieron en sus definiciones respecto al discurso del intendente, argumentando que no habló sobre el "impuestazo" ni de la forma en que realizará las obras prometidas.

Juan Negri, Olga Riutort, Rodrigo De Loredo, Alfredo Sapp y Juan Pablo Quinteros hablaron con La Nueva Mañana. Destacaron que el intendente haya hablado por más de dos horas luego de "80 días de silencio", aunque algunos calificaron de "relato" a los dichos.

Juan Negri

"La primera buena noticia la tienen los cordobeses porque lo escucharon al intendente", afirmó el concejal, que sostuvo como una "decepción" que no haya hablado del "impuestazo" en las tasas municipales.

"No sabemos de donde van a sacar el dinero y la dependencia con la Provincia es exclusiva. Sigue siendo el gran Ministerio que tiene el Gobierno provincial", subrayó.

El titular de Córdoba Cambia en el Concejo también sostuvo que es necesario saber "la hoja de ruta", más allá de los "anuncios superficiales": "Se menciona mucho a Martí. A Martí hay que imitarlo, no mencionarlo".

Alfredo Sapp

El titular de la bancada UCR en el Concejo y ex funcionario de Ramón Mestre remarcó que Llaryora "volvió a apelar a una deuda recibida que no es tal".

"Demostramos con documentación surgida de la transición que la deuda no era tal y que el Municipio se encontraba en marcha. Creemos que el intendente incurrió en un conjunto de generalidades, abusando de la casuística y de ejemplos pueriles, anunciando inversiones millonarias en obras cuando la Municipalidad, según sus palabras, está quebrada", argumentó.

Sapp también criticó que Llaryora no haya realizado propuestas en materia sanitaria respecto al coronavirus, como así tampoco respecto a los "superpoderes" ni a la "situación de precariedad laboral en la que quiere poner a los empleados municipales".

Olga Riutort

La edil de Fuerza de la Gente, en contacto con este medio, solamente criticó la extensión del discurso mientras que valoró el hecho de dar a conocer la situación de la Municipalidad.

"Me parece buena la honestidad de decir que las cloacas van a estar con el apoyo de la Provincia y anunció una cosa que todos esperábamos, que es el arreglo de las calles. La descentralización sigue siendo una promesa y esperemos que en el andar de este Gobierno lo pueda cumplir", agregó.

Rodrigo De Loredo

Por su parte, De Loredo habló de "sobreactuaciones innecesarias": "Inaugurar las sesiones en un colegio privado en San Vicente por el hecho de que Llaryora tenga un vínculo a través de sus abuelos me parece una sobreactuación para construir una narrativa de vínculo innecesaria".

"Tambien me parece una sobreactuación el tiempo dedicado a la herencia recibida. La gente está esperando otra cosa y está cansada de los gobiernos que siempre arrancan desde cero y justifican todas sus acciones de la herencia que reciben".

"Me parece que Llaryora sí da cuenta del tremendo apoyo, histórico, que recibe de la Provincia. Es una buena noticia para los vecinos", destacó el edil de Evolución, que también criticó que el intendente no haya hablado de los aumentos impositivos en su discurso.

Juan Pablo Quinteros

"Nos empezó relatando que recibía una ciudad de Mozambique y nos terminó relatando que nos iba a llevar a Toronto. Lo que obvió es decirnos cómo", disparó Quinteros, quien se sumó a la crítica hacia Llaryora por la falta de definiciones respecto al aumento en las tasas.

Asimismo, el concejal de Encuentro Vecinal comentó: "Ojalá que este plan ambicioso que tiene el intendente en algo lo pueda lograr y en algo podamos avanzar. Pero hubiera sido buena una autocrítica de estos últimos 40 días donde pasaron casi 50 ordenanzas por el Concejo. No es bueno que diga 'no había otra forma', no es bueno para la institucionalidad".

"Esperemos que este intendente se deje ayudar y no sea como los que vimos anteriormente, que no ayudaban a la ciudad y tampoco se dejaban ayudar ellos", finalizó.

Noticias relacionadas: