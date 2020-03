Llaryora negó que en Córdoba exista un "impuestazo"

Luego de casi dos meses de haber asumido, el intendente Martín Llaryora brindó su primera conferencia de prensa a los medios de comunicación presentes durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. Junto al viceintendente Daniel Passerini, el oriundo de San Francisco volvió a poner énfasis en la deuda municipal y negó que exista un "impuestazo" en Córdoba.

Consultado por La Nueva Mañana, en tanto, Llaryora afirmó que no disminuyó la recaudación impositiva a pesar de los incrementos en las tasas del automotor y en la inmobiliaria. "Le agradezco a los cordobeses el acompañamiento", dijo y agregó que el comportamiento de los contribuyentes es "similar" al de años anteriores.

"Hasta ahora vemos que los cordobeses acompañan la gestión. Y no fue el nivel (de aumento) que dicen para todos, se ve un concepto de equidad distributiva, claramente social. Hubo casos donde ni siquiera hubo aumento impositivo. Cuando uno habla de impuestazo, no es para todos los sectores. Es un incremento importante, sabemos que es difícil cumplir, pero nosotros necesitamos administrar, somos serios e hicimos los que consideramos correcto. Cuando recorren la ciudad, ven que este tema no está en todos los lugares", sostuvo.

En tanto, el intendente no rechazó la posibilidad de acudir a la Justicia contra los funcionarios de la anterior gestión y el propio Ramón Mestre si se registran irregularidades en las deudas: "Si hay un hecho ílicito, por supuesto que vamos a ir (a la Justicia). Si vos fuiste un mal administrador, lo que tenemos que ver es cómo avanzamos en estos temas".

"No hay deuda mala o deuda buena. El problema es cuando te queda este monto en una ciudad destruida", recalcó.

"Hay que ganar la calle para hacerla transitable"

Llaryora luego se refirió a la intención de la nueva gestión de minimizar el ingreso de automóviles particulares al microcentro, generando movilidad a través del transporte público y el uso de bicicletas.

"Hay que ganar la calle para hacerla más vivible y transitable. Una ciudad donde la gente camine, con bicicletas pública y con más espacio. Con metros cuadrados verdes", destacó.

Finalmente, Llaryora se desligó de dar definiciones sobre Uber, afirmando que será el Concejo Deliberante el que determine un posible nuevo arribo a la ciudad.

