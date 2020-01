Dieron de alta al niño que cayó de un castillo inflable en Mina Clavero

Lauti, el niño de cinco años que se lesionó luego de caer de un castillo inflable en Mina Clavero fue dado de alta en la mañana de este viernes.

El pequeño se encontraba internado en el Hospital de Niños de esta ciudad, tras haber sufrido fractura de cráneo y una hemorragia intracraneal. Pasó de terapia intensiva a sala común el pasado martes al evolucionar su cuadro.

🔴 DE VUELTA A CASA

Los médicos del Hospital de Niños dieron de alta a Lauti (5) tras 9 días de internación. Se había caído desde un inflable en un restaurante de Mina Clavero.

Móvil: https://t.co/psSIpdbdx6 para @LagartoShowOk

Nota del accidente: https://t.co/ClWUtwLBft @ElDoce pic.twitter.com/pNCCLWFMmO — Andrés Ferreyra (@andyferreyra) January 24, 2020

“Lautaro no veía las horas de volver a casa. Los médicos nos recomendaron que haga vida normal y que cuidara no golpearse la cabeza, porque aún se está cicatrizando la herida interior. No puede jugar a la pelota ni andar en bicicleta”, expresó Gladys, la madre del niño, a Cadena 3.

Por el hecho, el fiscal de feria Sergio Cuello imputó al dueño del castillo inflable Natael Ivin Tolesano y al encargado Brian Miguel Lima por lesiones culposas. El fiscal evaluó que los inflables no estuvieron incluidos en la habilitación que había tramitado el local gastronómico.