Mina Clavero: un niño de cinco años cayó de un castillo inflable y está grave

Un nene de 5 años, oriundo de Chaco que estaba de vacaciones con su familia, sufrió un accidente en un local gastronómico del centro de Mina Clavero. El pequeño se cayó del castillo inflable en el que estaba jugando y se golpeó la cabeza contra el piso.

Los padres le habían comprado la entrada para que pueda jugar. Cuando se acabó el tiempo fueron a buscarlo y no lo veían, lo encontraron tirado a un costado con las graves heridas.

"Cuando lo vi pensé lo peor", dijo Víctor Bustamante, su papá, en diálogo con Noticiero Doce. "Por suerte una enfermera que estaba ahí me ayudó y me dijo que no lo toque hasta que llegó la ambulancia", agregó.

El niño fue llevado de inmediato al hospital local. Sufrió triple fractura de cráneo y pérdida de conocimiento, por lo que tuvo que ser derivado al Hospital de Niños de Córdoba Capital.

Ocurrió cerca de las 23 del martes en una pizzería ubicada entre Olmos y Costanera, frente al casino. El pequeño subió al tobogán del castillo y desde allí se precipitó, por lo que la caída fue de al menos unos 3 o 4 metros de altura hacia el cemento. Su madre compartió una foto en su estado de WhatsApp minutos antes del accidente.