Reciclado: cuando la convicción se transforma en ejemplo y acción

“Somos la tercera generación en el negocio. Antes era solo de fotografía. Después con el tiempo le fuimos adaptando la parte de tecnología, porque la fotografía es un rubro que con el tiempo entró en decadencia”, relata Manuel, quien junto a su pareja atiende el local ubicado en la segunda cuadra de la avenida Vélez Sarsfield.

“El tema del reciclaje empezó con las tapitas, que las llevábamos al Hospital Infantil; y las pilas, que las llevábamos a la Municipalidad. Se dejó de hacer porque la gente nos tomó como centro de reciclaje y nos traía a nosotros. Nos traían seis, siete bolsas de consorcio con tapitas. No teníamos cómo, en el otro local que teníamos que era más chico”, recuerda el comerciante. “Acá también nos pasaba lo mismo. Veníamos y por ahí abríamos la puerta y teníamos bolsas con pilas y cosas. La verdad es que se nos complicaba, pero lo que es reciclaje nosotros siempre lo hicimos. Hace muchos años que lo hacemos dentro de nuestra casa y en el local también”, destaca.

“Nosotros lo que le ofrecemos a la gente es que cuando le vendemos el producto le preguntamos: ¿te querés llevar la cajita o la dejás para que la reciclemos? Porque la gente lo que hace es tirarla a la basura o guardarla en un cajón durante años y después la termina tirando a la basura”, explica.

“Nosotros la agarramos, juntamos toda la basura. Tanto la del negocio como la de nuestra casa, y la llevamos a los Centros Verdes de reciclaje. La sabíamos poner en las campanas de reciclaje de la Municipalidad pero después escuchás cosas como que mezclan todo, como que no se hace realmente”, precisa.

“Antes la llevábamos a los Centros Verdes que estaban en el Mercado Norte, pero después que se prendió fuego, el que me queda más cómodo para llevar es el que está en Los Boulevares”, indica.

Todo es basura

Manuel relata cómo se hace esta tarea con el material que se va acopiando. “Una vez por semana llevamos todo lo reciclable ahí. Tanto el material de fotografía, que son unas bobinas de cartón y un papel especial, y recortes que son el residuo que queda. Ahora todo es muy limpio, no hay químicos como pasaba antes, que eran muy difíciles de tratar. Estoy hablando de hace veinte años, antes de que saliera lo digital. También lo que juntamos es el blíster. Nosotros le ofrecemos a la gente quedarnos con el que viene con lo que se lleva, tanto cargadores, auriculares, fundas de teléfonos. Son todas cosas que se las llevan generalmente usándolas”, apunta. “Nosotros le ofrecemos eso. Si querés dejarla, nosotros la reciclamos. Básicamente es eso”, sintetiza.

Manuel reflexiona sobre los materiales que manipulan en su comercio, y que significan un importante volumen en lo que se descarta luego de la transacción. “Todo es basura, porque todo es plástico. Entonces se trata de bajar al menos el impacto de tanta mugre”, enfatiza.

Cómo nace la conciencia ambiental

Manuel considera que su conducta respecto al cuidado del ambiente se fue construyendo con el tiempo. Reconoce que en la escuela recibió conceptos que quedaron en él formándolo. “La orientación en mi colegio era hacia las Ciencias Naturales, entonces viene un poco por ahí. Y también de mi familia que inculcaba cuidar un poco, aprendiendo a reciclar”, aclara.

El interés por una vida saludable es también otro elemento para cimentar este compromiso para el cuidado del medio ambiente. Junto a su pareja, son vegetarianos. “Tratamos de reducir el uso de un montón de cosas. En nuestra casa tenemos un termotanque solar. Queremos ver si podemos tener paneles. En una palabra, nos interesa. Somos socios de Greenpeace. Es todo un conjunto de cosas”, enumera.

Cómo transmitirla a la sociedad

Evidentemente un punto clave para transitar hacia una sociedad más comprometida con el cuidado del medio ambiente es generalizar las conductas individuales como las de Manuel.

Desde los distintos estamentos se deben dar las condiciones para replicar hábitos tan simples como los que asumen los propietarios del comercio del centro cordobés.

“Me parece que está bueno lo de los contenedores para separar lo seco de lo húmedo. Me parece que hay gente que lo hace. En teoría este sistema me parece que es mucho mejor. Pasan dos camiones distintos, uno para lo seco y otro para lo húmedo. Eso genera conciencia. Uno mira y se ve que todo está bastante separadito”, refiere respecto a la modalidad implementada por la Municipalidad de Córdoba para recoger los residuos.

“Falta mucho para generar conciencia en la gente. Me parece que estamos lejos de lugares donde se recicla. Me parece que lamentablemente en la Argentina solo se aprende con el rigor, con la multa. Creo que en realidad está en la educación de los chicos. Los chicos hoy están más educados que las generaciones mayores como nosotros, que salvo casos excepcionales, nadie sabe lo que es cuidar la luz, el agua, el reciclado, el combustible. Me parece que todo parte de la educación”, remarca.

“Argentina es un país que está muy lejos de entender el daño que se está haciendo con la mugre. Es tremendo. Nosotros acá sacamos casi una bolsa de consorcio por día de basura. Es mucho. Y eso que es un negocio chico en comparación a empresas grandes que tal vez no tengan un sistema de tratamiento de residuos”, resalta.

