Las empresas deben marchar hacia una priorización de metas y objetivos

La evolución de las empresas llevó a incorporar nuevos conceptos. El “Triple Impacto”, que toma tres factores fundamentales: ambiental, económico y social para lograr mayor sostenibilidad en dichas organizaciones es el nuevo paradigma. Marina Alabí, responsable de ProÉtica, de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba (ICDA), considera fundamental para las compañías y firmas transitar este camino para lograr mayor rentabilidad, pensando fundamentalmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero también en los individuos de la sociedad.

-¿Qué significa esto de generar mayor rentabilidad a través de la sostenibilidad?

-Esto puede ser considerado para la vida en general de una persona como de una organización con o sin fines de lucro. Entonces uno de los primeros conceptos que se debe tener en cuenta es lo que se llamaría el Triple Impacto, que es una nueva óptica en la que se consideran las tres dimensiones: la ambiental, económico y social en el orden que desees. Cuando se da esta triada se forma la sostenibilidad o sustentabilidad, que en esta oportunidad, y hago la aclaración, las vamos a tomar como sinónimos.

-¿No son lo mismo?

-Hay todo un debate en cuanto al término a utilizar. Depende del lugar en el que uno esté parado en el mundo. En España es sostenibilidad, aquí es más sustentabilidad. Por eso digo que depende de dónde estemos, por eso es tan importante aclarar que son sinónimos en esta oportunidad como lo mencionamos.

-Volvamos a la sostenibilidad entonces…

-Si decimos que la sostenibilidad involucra a este triple impacto, también podemos llegar a decir que si bien es lo óptimo, no es algo que se dé constantemente en todas las acciones que uno realiza adentro de una organización o en la vida profesional o personal. Estamos diciendo que es lo óptimo, pero más de una vez una acción puede ser ambiental y económica, no tanto social o social y económica y ahí estamos hablando de progreso de equidad social o estamos hablando de social y ambiental.

-¿Es importante involucrar a todos los sectores de la empresa?

-Teniendo en cuenta que va mutando, estamos tratando de mencionar que esto se involucra y realmente el organismo vivo de la organización produce algo sistémico y va a involucrar a todas las áreas de la empresa. Cuando vos tenés en cuenta de que va entrando en la cultura y en el ADN de la organización y de la persona, entonces es mucho más fácil que decante, son más fáciles las acciones, las aplicaciones y la logística que puedas llegar a hacer para que esto se de.

-¿De qué manera se produce esto?

-A medida que voy penetrando la organización con esta forma de trabajo, que es un nuevo modelo de gestión. Por eso decimos también que forma parte de las nuevas economías, como lo son las empresas B (Bicorp), que están identificando que las organizaciones nacen por y para el mundo, entonces tienen en cuenta el contexto, tienen en cuenta lo social y lo ambiental, es una más de las nuevas economías. A mí me interesa que la organización, la empresa, la persona, el profesional, trabajen desde esta óptica, desde lo que es el Triple Impacto, la sustentabilidad, e introducirlo en el sistema de su accionar y esto se va a ir dando, sin querer y a veces queriendo, cómo vamos incrementando la rentabilidad en el mismo accionar.

El principal objetivo de ProÉtica es la Promoción de una Gestión Ética Integral de las Empresas y su Entorno, a través de la Investigación, la Capacitación y el Asesoramiento, en orden a lograr un desempeño socialmente responsable, económicamente constructivo y humanamente digno.

-¿Y de qué manera se ve este incremento?

-A través de indicadores. En todo esto que estamos mencionando, entran otros aspectos que son los ODS, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, son 17 y tienen 169 metas. Argentina al ser parte de la ONU también es un país firmante. Es una agenda de Estado y no tiene nada que ver con el gobierno de turno, entonces en ese sentido es algo muy importante. La idea es que vos y yo como individuos podamos practicar más activamente los ODS, pero también puedo hacerlo en la organización en la que esté.

-¿Quiénes participan de estos ODS?

-Los ODS involucran al Estado, asociaciones civiles, las empresas, instituciones, academias, es a todo el mundo porque es una agenda mundial de la cual tenemos una fecha que caduca para una nueva revisión que es 2030. Por eso decimos que tenemos once años porque empezaron en 2015. Sigue corriendo el tiempo y hay que comenzar a trabajarlos.

-Después del 2030, ¿se empieza de nuevo o cómo se trabaja?

-Seguramente, porque antes veníamos de los objetivos del milenio. Lo que pasa es que se está haciendo muchísimo foco porque estamos en una situación crítica en muchos aspectos, por ejemplo, el cambio climático. Por eso esos 17 ODS trabajan temas críticos que tenemos que resolver cuanto antes, aminorar, hacer un cambio de marcha, sino va a ser una situación muy difícil la que vamos a encontrar en 2030. Ya está crítica y en 2030 va a ser alarmante, entonces como para decirlo de alguna manera, no pueden ser pasos de bebé, hay que aprender a caminar y a correr la maratón.

-Acá depende básicamente de los individuos…

-También hay que tener en claro para los individuos de la sociedad por qué es tan importante hacerlo, hay que trabajar mucho más la empatía, el pensar en el otro, ser una sociedad, n país mejor que está haciendo de este mundo un lugar mejor para los que viene después, porque básicamente es eso. La idea es que cada uno haga lo que tenga que hacer como organización o empresa, que lucre, que tenga rentabilidad en su negocio, pero que no destruya todo a su paso.

-¿Y los ODS y los individuos cómo se relacionan?

-Estos ODS son objetivos que tienen sus metas y tiene sus indicadores, lo importante es hacer una priorización de metas y decir: “yo como individuo no puedo cumplir con las 169 metas, sino que puedo 50, por ejemplo”. La medición se vuelve una de los aspectos importantísimos a la hora de gestionar. La comunicación también lo es, pero la medición nos ayuda para tomar una foto del momento y un diagnóstico para crear e innovar de nuevo y utilizar las nuevas tecnologías, que son aliados muy importantes.

-¿Cada empresa trabaja en este sentido a su manera?

-Es a nivel de cada una, hay algo que es muy importante, lo que nosotros decimos no es sólo para las grandes empresas, esto es para las Pymes también o para el individuo mismo. Para ser sincera, la mayoría de las grandes empresas de Córdoba y del país están compuestas por Pymes, entonces si queremos hacer de una sociedad un país mejor, tenemos que trabajar todos.

-¿Cómo juega el factor tecnología?

-Cuando decimos que la tecnología se ha convertido en un aliado, lo decimos porque se ha convertido en algo muy fácil y está más al alcance de la mano para gestionar y crear. Entonces cuando yo trabajo de esta manera, colaborando con otros, todos se involucran y todo fluye de una manera distinta, ahí está lo que yo decía, si uno de los objetivos es lograr alianzas, entonces me alineo con vos o con otros para interconectar se puede gestionar de otra manera y tener una sociedad distinta y eso es lo que estamos tratando de hacer día a día para lograr eficiencia en todo lo que hacemos.

-¿Hoy definitivamente hay que ir por ese lado o no tanto?

-Hay una teoría que se llama “El Círculo de Oro”, que es de Simon Sinek. Él menciona que hay muchos que se suman a la ola, pero destacando que están aquellos que ven que esto es lo que se viene y esos son los primeros que se suman, otros, que primero lo probaron y están “surfeando” bien y después los rezagados, que están porque no les queda otra. Yo creo que en este tipo de conceptos, hay varios que no entran en esto por desconocimiento, creo que cuando uno empieza a conocer más ve que no está tan lejos del accionar, es sólo que hay que recalibrar y eso es lo que lo hace más fácil. Entonces uno dice no estaba tan lejos con lo que estoy haciendo, es solamente darle una vuelta de rosca, en algunas cosas puede significar un comenzar de nuevo porque no las habían hecho nunca, pero en otras consiste en un simple cambio en el proceso con todos los actores p ara ahorrar plata en muchos casos y ayudar al medio ambiente y logrando una acción totalmente sustentable.

