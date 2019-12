El Gobierno nacional congela las tarifas de servicios públicos hasta junio

No habrá aumentos hasta mediados del 2020. Por otro lado, Felix Crous irá a la Oficina Anticorrupción y el viernes se conocerá al titular de la Agencia Federal de Inteligencia.

Entre otras medidas económicas que se fueron conociendo durante el fin de semana y anunciando durante el lunes, el presidente Alberto Fernández señaló durante una entrevista televisiva que “las tarifas no se van a aumentar" que se va "a terminar con la dolarización".

"Hasta el 30 de junio nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas”, dijo el mandatario que también reconoció que la administración Cambiemos tenía acordado nuevos aumentos pero que "no aplicó por las elecciones". "Nosotros no lo vamos a hacer", afirmó.

“A nuestro juicio (las tarifas) deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, afirmó.





En la misma nota, Alberto Fernández anunció que Félix Crous estará a cargo de la Oficina Anticorrupción y que el viernes anunciará quién se hará cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

