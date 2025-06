El Tribunal Oral en lo Federal Criminal 2 aseguró que Cristina Fernández puede utilizar el balcón de la vivienda ubicada en el barrio de Constitución donde cumple prisión domiciliaria. La Justicia respondió este jueves el pedido de aclaratoria que presentó la defensa de la ex presidenta, tras la polémica mediática por los saludos de la dirigente a las personas que sostienen una vigilia en rechazo a la condena de la causa Vialidad.

El tribunal resolvió un días después de la múltitudinaria marcha en Plaza de Mayo que rechazó la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpatua para ocupar cargos públicos en perjuicio de Cristina. En la resolución, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Gimenez Uriburu sostuvieron que “el tribunal no ha vedado el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”.

Asimismo aclararon que “se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario”.

Este miércoles ante la ambigüedad del enunciado y el debate público que se generó por los eventuales saludos de Cristina, los letrados solicitaron que el Tribunal indique de manera concreta si ese comportamiento está prohibido total o parcialmente. Por su parte la ex presidenta había difundió el documento que sus abogados presentaron en la Justicia bajo el título "¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no…". Finalmente los jueces establecieron que la prisión domiciliaria no prohíbe el uso de ningúna parte del inmueble.

Por otro lado, los jueces incorporaron a la resolución la nota remitida por la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad Nacional, como así también los informes técnicos acompañados y, en virtud de ellos, dispusieron la colocación del dispositivo electrónico que habían ordenado en la resolución del 17 de junio.

Fuente: NA

Noticia relacionada: