Las familias de los bebés fallecidos en el Neonatal pidieron "justicia y verdad" ante el tribunal

En el trayecto final del juicio por la muerte de bebés sanos en el Hospital Materno Neonatal, las familias de las víctimas hablaron por última vez frente a los jurados populares y los jueces técnicos, que dictarán la sentencia el miércoles 18 de junio. Varias madres cuestionaron los pedidos de penas que reaen sobre los diez funcionarios acusados, a los que consideraron de "pocos años" en relación a los delitos.

"Sólo sentía que era mi culpa, que no servía para ser madre, que todo lo había hecho mal, fui a pedir ayuda al hospital y se me rieron en la cara porque me dijeron que no sabían que mi hijo se había muerto", afirmó Damaris Bustamante, mamá de un bebé que presuntamente fue atacado por la enfermera Brenda Agüero, imputada por homicidio.

Joselina Rojas la mamá de una beba afirmó en diálogo con Cba24N: "No quiero que me tengan lástima, simplemente pido justicia y verdad". En total hay diez funcionarios imputados, entre ellos el ministro de Salud Diego Cardozo y la directora del hospital Liliana Asís. A los altos mandos y al personal de salud se los acusa de "encubrimiento" y "falsedad ideólogica" por no denunciar las sucesivas muertes que no tenían explicación médica.

"Nosotros ya estamos condenados, vamos a vivir toda nuestra vida con este dolor, que sean justos y las penas sean para los que corresponden", dijo Vanesa Cáceres, mamá de otro recién nacido.

