El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) denuncia que la Cooperativa "Roby Santucho" ganó una licitación para el servicio de limpieza de dos edificios de la Dirección General de Rentas, por dos años de duración y un presupuesto de 600 millones de pesos; pero fue excluida por el incumplimiento de un "requisito absolutamente salvable, corregible y mínimo".

"Nuestra cooperativa salió primera en el orden de prelación. Nos llevó años aprender a postularnos a este tipo de procesos porque venimos de abajo, sin capital económico, con nuestro laburo social como único patrimonio y con nuestras cuentas peladas por peregrinar siempre por trabajo y nunca conseguirlo", expresaron públicamente desde el FOL en un comunicado que cuenta con la adhesión de numerosas cooperativas de la provincia de córdoba y que exhorta al Gobierno a rever la decisión.

"Toda la documentación de nuestra cooperativa se encuentra en perfecto orden. Trabajamos con esmero, dedicación y profesionalismo para dicha presupuestación y tal es así, que logramos construir un presupuesto que, con muy poco margen, consiguió ganarles la licitación a dos empresas", subraya el texto.

Sin embargo, expresa que por "no haber presentado una visita previa", se les informó que no serán adjudicatarios del servicio que ganaron. "De nuestra parte apelamos a la subsanación de este mínimo punto, pero no obtuvimos respuesta", indican, por lo que califican la decisión de "arbitraria".

Explican que el mismo pliego general de condiciones establece que no se pueden rechazar las ofertas que se consideren subsanables y que la oferta que presentaron es perfectamente legal y evaluable sin ningún daño a terceros y que el certificado de visita no impidió hacer la correcta presupuestación.

"En ningún punto del plexo normativo de compras y contrataciones, se establece que la visita certificada no puede ser subsanada. Para todos los requisitos obligatorios, para cualquier documentación obligatoria hay posibilidad de subsanación y no hay motivos para que el certificado de visita no lo sea. Nuestra oferta es más que adecuada y responde totalmente al régimen legal vigente", reitera el FOL, en el mencionado comunicado.

En virtud de lo planteado, aseguran que con esta decisión "se viola el principio de equidad y promoción de la participación"; alegando que "Roby Santucho" es una cooperativa de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, cuyo objetivo común es el acceso al trabajo para un sector de la población que es considerado como “descartable” para el sistema.

"Nosotros tenemos el mismo derecho a que nuestra oferta sea considerada valorando nuestras condiciones. No se puede promover el principio de equidad, si se es amigo de los fuertes y extremadamente riguroso con los más pobres. No hay ninguna igualdad entre nosotros y quienes tienen recursos y capital económico. Nuestro único objetivo es conseguir trabajo, como una forma de acceder a derechos y no como un medio para obtener ganancias (a diferencia de las grandes empresas). Es por esto que instamos al sector público y sus funcionarios, a que respeten nuestro derecho constitucional que garantiza el acceso al trabajo. ¡Es nuestra única forma de subsistir y sostener a nuestras familias!", agrega la organización, enfática en su comunicado.

Y completan que a la argumentación plantada se debe sumar que a la Cooperativa le "sobran buenos antecedentes, experiencia y hasta autoridad moral para ser reconocidos" en su presentación; y que este Frente desde hace más de una década desarrolla unidades productivas, que realizan tareas de limpieza en escuelas barriales y otras instituciones, "trabajando horas y horas en contraprestación de programas nacionales de empleo y también, sobre todo, por pura vocación de servicio social y comunitario".

Explicaron desde el FOL a La Nueva Mañana que esta cooperativa es polirrubro: "Hacemos construcción, textil, herrería, limpieza, gastronomía".

Agregaron que esta situación ocurre en un contextro alarmante en el que cientos de trabajadoras y trabajadores que estaban afectados a programas nacionales que el presidente Javier Milei dio de baja, no acceden al mercado de trabajo: "Por más que peleamos y peleamos, y estudiamos y nos postulamos una y otra vez; a los programas provinciales, el Gobierno se los da a las empresas".