"Me gustaría verlo al Presidente que se hace el machito mexicano con los del Garrahan y los discapacitados, que hace con la justicia, que le aprobó la adquisición de Telefónica al Grupo Clarín". Foto: gentileza NA.

La ex presidenta y actual líder del Partido Justicialista habló en el acto del Día de la Resistencia Peronista, en un contexto marcado por la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia que podría sentenciarla a una pena de seis años y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. "Mientras caminen por la calle libres de polvo y paja los que hicieron megacanjes, endeudaron al país con el FMI, los de las autopistas, los del correo, créanme, que estar presa es un certificado de dignidad, lo siento de esa manera", manifestó Cristina Fernández.

"Los peronistas estamos acá y seguiremos estando acá", exclamó acompañada de referentes, gobernadores y organizaciones y agregó: "Nosotros no somos como la derecha mafiosa que se profuga 3 años y cuando vuelven al país, después de haber organizado mesas judiciales, los excarcelan y los sobreseen".

Al brindar un mensaje en la sede del PJ, la ex mandataria expresó que "la casualidad no es una categoría política e histórica, y los hechos de hoy no hacen más que confirmar esta idea", al trazar una comparación entre el homenaje realizado a los militantes peronistas fusilados en José León Suárez y su situación ante el próximo fallo de la Corte por la causa Vialidad.

En relación al gobierno de Javier Milei dijo "este modelo tiene fecha de vencimiento" y reconoció que "se sostiene durante un tiempo con este dólar barato" pero alertó que la gente "sabe lo que son los precios del supermercado". En la misma línea añadió que "lo que están preparando es como desarticular la posible organización popular y politizada que necesariamente se va a producir". "La historia demuestra que la gente se termina organizando en defensa propia. El pueblo siempre vuelve", señaló la titular del PJ.

"Este gobierno cachivache va a fracasar porque han fracaso históricamente. Y seguramente piensen que cuando fracasen no haya nada organizado para que se pueda digitar que se sustituya y que no ponga en riesgo las ingentes ganancias que tiene estos grupos hegemónicos", se explayó.

Y continuó: "Me gustaría verlo al Presidente que se hace el machito mexicano con los del Garrahan y los discapacitados, que hace con la justicia, que le aprobó la adquisición de Telefónica al Grupo Clarín".

La ex presidenta encabezó el acto en conmemoración de los 69 años de los fusilamientos de José León Suárez rodeada de militantes y referentes de diversos sectores del peronismo. "En esta nueva generación digital, se ha instalado que la grieta, un fenómeno que apareció el 25 de mayo del 2003 con Néstor en la Casa de Gobierno. Estas cosas pasaron en el pais, asesinaban gente por ser peronistas", señaló refiriéndose a la efeméride y añadió: "El 16 de junio se conmemoran los 70 años cuando aviones bombardearon la Plaza de Mayo un día hábil".

"Es muy importante esto que estamos haciendo acá: el reconocimiento de nuestra historia. Nadie puede avanzar si no se sabe de donde viene", completó.

Duante su discurso la ex presidenta llamó a la unidad y dijo que las divisiones "lejos de favorecer a los argentinos, sean antiperonistas o antikirchneristas, termina perjudicándolo con proceso económico que destruyen el presente y el futuro".

"Hay mucho conflicto, demanda y necesidad. Estemos juntos a ellos, para ayudarlos, para tener empatía y profundizar en esa organización" dijo frente a una multitud.

