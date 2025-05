"Nosotros tenemos que recuperar la confianza de la gente y mostrar que la política no es un negocio, sino un servicio público", indicó. Foto: gentileza El Doce

La Bolsa de Comercio de Córdoba realiza este viernes a una nueva edición de sus tradicionales Ciclos de Coyuntura y el orador estrella fue el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien llegó a la provincia luego de los anuncios sobre el blanqueo de capitales.

El encuentro se realiza en el Salón Auditorio Juan Bautista Alberdi con la asistencia de más de 300 personas,entre los que hay funcionarios, legisladores y empresarios. La visita a la Ciudad se da un después de anunciar medidas para permitir el uso de dólares no declarados.

En ese marco, durante su disertación, el funcionario defendió el gasto de los ahorros "en el colchón" y destacó que la informalidad en el país, "fue motivada" por el exceso de impuestos y regulaciones.

"Desde los 90 hasta 25 después el Estado duplicó su gasto. El Estado asumía que todos los argentinos eran delincuentes y esto exacerbó la informalidad. Estamos revirtiendo la situación. Los argentinos se ganaron su plata trabajando y el sector publico los expulsó a la informalidad. Está probado que es un sistema que no funciona porque le arruina el día a día a la gente", indicó el funcionario y agregó que al multiplicarse las regulaciones, la informalidad creció.

"El Estado, lejos de recaudar más, recaudó menos. Los opositores instalaron que Argentina se volverá un paraíso para los terroristas y es al revés, porque se va a poder controlar mejor. Las normas GAFI justamente piden más formalidad, es sentido común", precisó Caputo y añadió que este es "el inicio de un cambio de régimen para devolverle la libertad a la gente, que perdió la confianza en la política. Nosotros tenemos que recuperar la confianza de la gente y mostrar que la política no es un negocio, sino un servicio público, algo que nadie creía hasta la llegada de Milei al poder".

El ministro, además resaltó la figura de Milei al destacar que "su personalidad son la llave fundamental de todo este proceso que estamos viviendo, nos hace el trabajo más sencillo a todos los ministros".

Sobre el blanqueo que fue oficializado este viernes en distintos decretos publicados en el Boletín Oficial, Caputo ijo que "todos van a poder usar sus ahorros para lo que quieran".

"Para el umbral de $50 millones por mes por persona, pueden consumir lo que quieran, por la sencilla razón de que ARCA (ex AFIP) no tendrá esa información. Así de simple. Cualquiera puede gastar y consumir lo que quiera", enfatizó sobre la ausencia de control hasta ese monto.

En cuanto a los bienes registrables también indicó que se pueden usar los ahorros para comprar lo que se quiera: "La recomendación es que desde el 1 de junio se suscriban al régimen de ganancias simplificadas para que ARCA no fiscalice sus consumos ni su incremento patrimonial. En 2026, verán en ARCA cuánto deben en función de las facturas hechas y gastos deducibles".

Para el funcionario, si el Banco hace un reporte, mientras sean fondos lícitos no habrá ningún problema. El BCRA velará por la estabilidad financiera y "la UIF investigará a quienes deba investigar, no a los argentinos que nada tienen que ver con algo ilícito".

"Si viene mañana otro Gobierno, lo ideal primero es votar bien. Pero para proteger a la gente en una situación así, enviaremos una ley para elevar el umbral de la ley penal tributaria y reducir el plazo de prescripción", adelantó el ministro de Economía sobre los siguientes pasos de plan económico.

"Siéntanse libres de usar sus ahorros, queremos que haya más formalidad y que el país crezca, con un Gobierno que no aumenta el gasto y puede reducir impuestos para la gente y las empresas", dijo Caputo y cuestionó a quienes dudaban de su plan económico: "Hoy tenemos evidencia empírica de que todo está funcionando. Bajó la inflación y la economía creció cuando hicimos un ajuste en el gasto. Los salarios se están recuperando y pudimos sacar a más de 10 millones de argentinos de la línea de pobreza. Lo que estamos haciendo funciona", subrayó.

Además, cuestionó al kirchnerismo por lo que hizo durante 20 años que "no funcionó". "Llegamos a un nivel de degradación económica y los argentinos probaron algo diferente. En economía todo es causalidad, no casualidad.", indicó.

El funcionario también explicó que seguirán bajando impuestos y abriendo la economía, ya que su programa está diseñado para que no haya problemas con el dólar: "Tenemos superávit primario y un férreo control monetario porque no emitimos pesos hace más de un año. Cada mes que pasa, seguimos absorbiendo pesos y cada vez hay más entrada de dólares por empresas que se financian en el exterior. No puedo decir que irá al piso de la banda cambiaria, pero sí que el dólar dejará de ser un problema. El peso será una moneda fuerte", indicó Caputo.

Sobre el campo y el pedido del gobernador Llaryora por la baja de retenciones dijo que el Gobierno hace "el máximo esfuerzos para bajarle los impuestos".

"Tenemos un muy buen diálogo y sabemos de dónde vienen. El campo tiene claro cómo es este proceso, el Gobierno está dando lo máximo que puede. Solo pido un poco de paciencia", indicó.

En cuanto a la reforma tributaria explicó que el Gobierno apunto a un esquema más simple, bajando a seis los principales impuestos, con competencia entre las diferentes provincias: "Para eso, hay que tener un Estado eficiente y lo más chico posible".

El ministro además cuestionó el funcionamiento del Mercosur y dijo que "no ha funcionado muy bien": "No hay que romperlo, pero hay que tener más flexibilidad para que cada país haga el acuerdo que más le convenga. No podemos condenar a los ciudadanos a un acuerdo que se firmó hace muchos años. Un caso, por ejemplo, es el acuerdo que ya estamos haciendo con Estados Unidos. El socio más duro hoy es Brasil. De a poco, estamos entendiendo que hay que ayornar el Mercosur".