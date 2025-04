"Me duele por los padres. Que los médicos se acostumbran a la muerte es mentira y menos de un niño. Disculpas".

"Me duele por los padres. Que los médicos se acostumbran a la muerte es mentira y menos de un niño. Disculpas". Foto: gentileza Cba24N

En el marco del juicio que se tramita en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7a. Nominación por la muerte de bebés nacidos sanos en 2022, Liliana Asís, ex directora del Hospital Materno Neonatal, declaró este miércoles que en su momento no sospechó de ninguna conducta criminal.

Asís está imputada de encubrimiento agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionaria pública.

Según repasa una crónica de Cba24N, Asís cuestionó que si en los pasillos había gente con sospechas, no fueron a hablarle para transmitirle dichas preocupaciones.

La médica, especialista en Neonatología e Infectología Pediátrica, comentó que ella trabajó de manera “abierta para recibir a médicos, pacientes y familiares” y que jamás ejerció una posición de poder. "Nunca atendí a una persona del otro lado del escritorio, lo hacía en una mesa redonda", expresó.

Precisó que la primera sospecha que se tuvo ante los casos de fallecimientos fue que se trataba de una reacción a la vitamina K; y que ante esa situación, cambiaron la marca, retiraron los lotes y se enviaron a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat).

"Me acusan de falsedad ideológica solo por firmar el formulario A... yo no veo ni al paciente ni la historia clínica. Eso lo hace el médico. Es un formulario para estadísticas, no un certificado de defunción", dijo Asís, despegándose de la responsabilidad que se le imputa.

Finalmente, expresó que está muy dolida por la situación que atraviesa y aseguró que ejerció su “profesión con toda honestidad”: "Me duele por los padres. Que los médicos se acostumbran a la muerte es mentira y menos de un niño. Disculpas".

Quiénes son los acusados

Brenda Agüero: enfermera que integraba el servicio de obstetricia del Neonatal, imputada de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado (cinco hechos). Le atribuyen otros ocho casos con la misma calificación legal en grado de tentativa.

Liliana Asís: ex directora con prisión domiciliaria desde mayo de 2023. Había estado detenida en la cárcel de Bouwer desde febrero del mismo año. Está acusada de encubrimiento agravado, falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento por el hecho precedente.

Diego Cardozo: era ministro de Salud al momento de los hechos y renunció en agosto de 2022, días después de que se hiciera público el escándalo. Imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Alicia Beatriz Ariza: enfermera profesional, exjefa de enfermería. Imputada por omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública.

Pablo Miguel Carvajal: médico, exsecretario de Salud. Imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Julio Alejandro Tomás Escudero Salama: abogado, ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. Imputado por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Alejandro Gauto: abogado, ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud. Imputado por encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Marta Elena Gómez Flores: médica cirujana, con especialidad en Neonatología. Imputada por falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública.

María Alejandra Luján: médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. Imputada por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Adriana Luisa Moralez: médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. Imputada por falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Claudia Elizabeth Ringhelheim: médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. Imputada por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública.

Noticias relacionadas: