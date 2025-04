La enfermera Brenda Agüero, principal acusada por la muerte de bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal, declaró este martes en el juicio que se desarrolla en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación y negó los crímenes que se le endilgan.

Agüero se encuentra detenida desde hace tres años, imputada por el delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, y este martes volvió a declararse inocente ante el tribunal.

"Llevo casi tres años en este contexto, detenida, lo digo y no lo puedo creer, por algo que no cometí, por hechos que no hice. No sé de qué otra forma decirlo, me están acusando de algo que no hice, jamás se me hubiera pasado por la mente, jamás le hice daño a una persona, mucho menos a un bebé", manifestó.

"Realmente no sé qué pasó en el Neonatal ni me corresponde saberlo. Yo comprendo el dolor de las madres, pero yo no fui, me están acusando de homicidio y de intento de homicidio, yo no fui, jamás le hice daño a un bebé", agregó.

"En el juicio han cuestionado todo lo que hago, desde si estoy seria, que no me importa nada, si no miro no soy empática, cuestionan mi sonrisa, el hecho de que no entiendo la magnitud de lo que está pasando, eso no es así, sé muy bien a lo que me estoy enfrentando y es incómodo estar sentada y no poner aclarar cada vez que dicen algo. A mí me mataron en vida, sea cual sea la decisión, si tengo la suerte o la bendición de salir, afuera tengo una vida arruinada", concluyó.

Se espera que en las próximas audiencias también den testimonio los otros diez imputados que tiene la causa.

La sentencia está proyectada para el 2 de junio.

Fuente: NA

