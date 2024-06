Este miércoles 5 de junio, el humorista gráfico e ilustrador Miguel Repiso, “Rep”, nacido hace 63 años, presentará su más reciente libro, “Messi nacido extraterrestre”, en el Centro Cultural Córdoba. Previamente dictará el taller “Creatividad, periodismo raro y cómo hacer libros” en el Cispren.

Habitar la incertidumbre

Rep adelantó que en el taller volcará la experiencia que viene acumulando en el periodismo “sin ser periodista”, tanto en la gráfica como en la radio y la televisión: “Hice y hago programas de radio y televisión raros, estuve en la hechura de muchas aventuras editoriales y publico en revistas alternativas. Quiero transmitir eso. No la obviedad de seguir las coyunturas, sino buscar por otros lados que significan trabajar para el siempre y no para el ahora. Ver que cada uno tiene un potencial creativo. Propongo que en este tiempo de tanta crisis en el periodismo podamos ver por dónde podemos salir. Es como un aporte de dibujante que hago, como humorista y un hombre que viene de las artes visuales”.

“Los que nos formamos para trabajar en el periodismo gráfico hemos visto la crisis de los medios de papel y cómo las cosas circulan por las redes. Lo mismo le pasa a la radio y la televisión”, dijo respecto a los desafíos que suscitan los cambios tecnológicos y en los hábitos de consumo.

Ante este panorama, se expone tan desconcertado como entusiasmado a explorar nuevas posibilidades de expresión: “Lo que venía para un lado y parecía eterno, se transformó. No se piensa más en papel ni en el programa de radio que dura el instante en que sale en vivo. Mis entrevistas se escuchan más en Spotify y on demand que en el momento en el que se están transmitiendo".

"Hay que adivinar por dónde van los tiempos y hay que estar imaginativos, abiertos y creativos, en alerta y curiosos”.

La creatividad como herramienta

En ese marco, planteó que “hay que hacer un periodismo performático” y se reconoció como un dibujante poco habitual, que trata de “salir del tablero” y subir a escenarios para acompañar a pensadores con sus dibujos. “Hay muchas maneras de hacer periodismo y ser creativos. Lo podemos adivinar, dialogando con los asistentes. Es un tiempo más de adivinanzas que de certezas”, propugnó.

- ¿Creés que estos tiempos son una amenaza o una invitación a crear?

- Hoy todo es una amenaza. El mundo es una amenaza. Los medios son una amenaza. Pareciera que el prójimo es una amenaza. El arte y la expresión están más del lado del eros que del tánatos y el ser humano puede vivir crisis terribles, pero siempre se sale. Hay que pensar en el otro y en la otra. Hay que salir del propio egoísmo y pensar que siempre hay futuro. Lo que hay hoy en combate son un montón de poderes y hay que ver cómo encontramos los subterfugios para sortear eso y ver cómo salimos de este atolladero. El arma que yo puedo compartir es la creatividad para ser anfibios de lo anterior y de lo que viene. Todo el tiempo hay nuevos desafíos y hay que saber que no estamos solos en esa búsqueda. A pesar de que todo parece tan oscuro y ominoso, siempre hay oportunidades para cosas nuevas.

Las brillanteces de los claroscuros

Respecto a su libro “Messi nacido extraterrestre”, contó que se trata de la biografìa ilustrada de un personaje que “está en crisálida, en transformación”; que vivió su momento “más reinante” el 18 de diciembre de 2022, cuando alzó en Qatar la Copa del Mundo, y que en la actualidad “negocia su retiro”.

“Su luz inmensa fue construida con mucho triunfo, pero también con pequeños fracasos. Me interesa cómo fue saliendo de ellos para lograr lo que logró”, indicó y, como trazando un hilo de conexión imaginario con el resto de los personajes que retrata biográficamente, agregó: “Hay vidas que parecen lineales y otras que parecen quebradas; pero ninguna lo es tanto. Es ése el misterio y la incógnita que me transmiten todos estos biografiados. Me gusta la gente que tiene contradicciones y aporta maravillas al mundo”.

-Además de Lionel Messi, has retratado para tus libros a Diego Maradona, a Eva Perón, a Julio Cortázar. ¿Qué te llama la atención de los personajes que retratás y de las personas que elegís entrevistar?

-Busco encontrar qué tienen esas personas para lograr conmoverme a mí y a los demás. Quiero dar mi propia versión acerca de por qué nos conmueve esa gente, que nos ha dado y nos sigue dando luz. No trabajo sobre gente que considero oscura, sino sobre gente que ha tenido o tiene una vida de claroscuros, pero con brillanteces. Cada uno imprime o imprimió en su contemporaneidad una vida con pasión y me despierta misterios que trato de llevar a los libros. Esos datos que en otras biografías se cuentan con una certeza periodística o historiográfica, yo los encaro con rigor, pero a través del dibujo y el humor. De esa manera trato de mostrar una didáctica y una expresión lúdica. Porque la vida de cada uno de nosotros tiene sentidos y sinsentidos. Me gusta mucho trabajar ambas cosas.

El vértigo actual

-En cuanto al humor, ¿cómo lo ves y qué desafíos tiene en estos tiempos del imperio de los memes y en los que el corrimiento hacia la derecha, pone en un lugar de corrección política a los progresismos y las izquierdas?

-El humor reacciona a los sentidos comunes de todas las épocas. Responde rebeldemente, aguardentosamente o suavemente a cada tiempo cultural. Yo mismo he participado de diferentes reacciones a los sentidos comunes. No es lo mismo haber trabajado en los finales de los ‘70 que en los ‘80 y en los ‘90. Todo el tiempo se transforman las sociedades y uno es un poco una hoja en ese viento. Lo que veo ahora es un tiempo muy cambiante y muy veloz, en el que la manera de reaccionar es el meme y el humor es más volátil. La gente consume mucho con el dedito bajando las noticias que te imponen las redes y viendo cómo se responde anónimamente a estos hechos. Hay una retirada del autor y la autora. Entonces, lo que se hace es consumir y olvidar. No lo adjetivo, lo describo. Y uno, como trabajador de esto, tiene que entenderlo y parar la pelota para no caer en la era del meme. Yo no puedo realizar memes, fui formado para otra cosa. Como autor, hago mis dibujos en el diario todos los días y hago mis libros. No se puede tapar lo que pasa en las redes. Son tiempos de incomodidades, de gran incertidumbre y movimiento. Si sos curioso, vas a estar disfrutando y sufriendo.

Del lado de la llamita

Con el programa Mundo Rep (cuyos capítulos pueden rastrearse completos en YouTube), entrevistó en la Televisión Pública a diversas personalidades de la cultura para hablar de tópicos tan amplios como Borges, el peronismo, la radio, Quino, la guerra de Malvinas, los Beatles, la historia, el vino, la historieta, el chamamé, Martín Fierro, Charly García, la inteligencia artificial y el teatro, entre otros. En cada una de estas charlas, paralelamente, fue creando en vivo ilustraciones alusivas a lo conversado.

-¿Qué opinión te merece el avance del Gobierno nacional sobre la cultura y los medios públicos a partir de la asunción del presidente Javier Milei?

-No van a poder detener a la cultura, que siempre prevalece. Tarde o temprano, la gente se va a dar cuenta de que el arte y la cultura siempre están del lado erótico de la vida, por más que vengan estas bestias a desmantelar todo. Es una lucha muy desigual y va a costar reconstruir lo que destruyó en pocos meses, pero siempre hay que estar del lado de la llamita, del fueguito.

Rep sigue entregando viñetas diarias para publicar en el diario Página/12. Además, está trabajando en la ilustración de una biografía de José Hernández, que está escribiendo Martín Caparrós; y sostiene su nocturno programa diario de entrevistas, “El holograma y la anchoa”, en AM 1270 Radio Provincia. “También hacemos dúo con Pedro Saborido en diversas comarcas, donde él habla y yo dibujo”, completa el variopinto repaso de su quehacer cotidiano.

“Estoy exacerbando cada vez más el dibujante que soy. La palabra para mí es un arma de la que me estoy nutriendo, pero por sobre todo soy un dibujante”, se define finalmente, como dispensando el trazo último de una viñeta, antes de apagar el velador.

La visita a La Docta

En el Centro Cultural Córdoba, Rep estará acompañado por el periodista Iván Lomsacov, en una actividad que es coorganizada por el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren), el Círculo de Periodistas Deportivos, el proyecto Big Bang Arte y Moment Culture (Canadá). La iniciativa cuenta con la adhesión de la Universidad Católica de Córdoba, el Instituto Mariano Moreno, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y El Resaltador, y tiene el auspicio de la Agencia Córdoba Cultura.

El taller en el Cispren, en tanto, está destinado a estudiantes, artistas, diseñadores, comunicadores y público interesado. Entregará certificados, tiene cupo limitado y dará inicio a las 14.30. Cuesta 10.000 pesos y siete mil para estudiantes. Las inscripciones se realizan en Obispo Trejo 365, de 9 a 13, telefónicamente al 351 3112997 o a través del correo electrónico: [email protected].

