Los tarifazos que impactan (e impactarán) en la economía de las familias con facturas que, en algunos casos, se incrementan hasta más de tres veces, también preocupan a la industria. El plan del gobierno para lograr equilibrar las cuentas fiscales y actualizar tarifas busca ahorrarse unos 3 mil millones de dólares en materia de subsidios energéticos. Es decir, por el tarifazo y ahorro fiscal, el sector privado (hogares y empresas) deberá poner medio punto del PBI para calefaccionares y tener electricidad.

Si bien aún hay poca claridad sobre el esquema que terminará implementando el gobierno, uno de sus principales asesores en la materia expuso los principales postulados. "El nuevo esquema no contiene ningún tipo de subsidio a las actividades productivas” puesto que “no sería compatible subsidiar a la energía y tener precios liberados", explicó Salvador Gil. A partir de lo cual aproximadamente unas 100 mil empresas, entre pequeñas y medianas, deberán pagar la tarifa plena.

Aumento interanual de 745% del gas para pymes

En Córdoba, los comercios y pequeñas industrias tendrán que enfrentar en la boleta de mayo aumentos de impacto para sus flujos y balances. Con el nuevo esquema tarifario, una unidad productiva con un consumo anual menor a los 12.000 metros cúbicos de gas (categoría P1) pagaría en torno a 44 mil pesos, por un consumo mensual de 141 m3.

Esto se explica por la actualización de dos conceptos claves de la factura: Cargo Fijo y Costo por Consumo. Ocurre que para un consumidor P1 el cargo fijo se fue a $12.870 y por cada metro cúbico consumido deberá abonar $150. Si comparamos estos aumentos con los últimos aplicados hace un año atrás tenemos un incremento del cargo fijo de 663% y de 745% por cada m3 consumido. En efecto, para el ejemplo citado, el total representa un incremento de casi siete veces respecto a las tarifas vigentes a partir del 1 de mayo del 2023.

Subas de costos y apertura importadora preocupan a la producción

El sector productivo está alerta. Un empresario pyme del sector alimenticio dijo en off a este medio que si al encarecimiento de la luz se le suma subas fuertes de gas no pocas pymes “quedarán heridas de muerte”. Las subas de los combustibles, la electricidad y el gas “impactan de lleno en la competitividad de muchas empresas” porque no solo aumentan los costos para producir, sino que se encarece la logística de toda la cadena de valor.

Además, el Gobierno habilita el ingreso de alimentos a dólar subsidiado para contener el valor de productos de la canasta básica. Esto encarece la estructura de costos de quienes producen aquí en medio de una macroeconomía desequilibrada, sin financiamiento, sin bajar la presión impositiva. Mientras que, por otro lado, quita impuestos a importaciones de alimentos y habilita dólares baratos para traer productos de afuera. Quienes se relamen con las medidas del gobierno son los empresarios brasileños que sí producen con energía subvencionada en una economía ordenada.

¿Subirá el precio del pollo?

Solo por mencionar un ejemplo, la industria aviar es altamente dependiente del suministro de gas y electricidad. Según un reporte del Ministerio de Hacienda publicado en 2016, un establecimiento de escala media con capacidad para alojar más de 100 mil pollos encuentra en estos servicios su principal gasto. En la estructura de costos del engorde del animal, la luz y el gas tiene un peso del 40%. Como para tomar dimensión, le sigue la mano de obra con un peso del 27% sobre el costo total.

Con lo cual, es de esperar que haya una repercusión sobre el precio al consumidor en este último producto. El escenario es poco alentador para el sector productivo en general. Puede absorber costos dada la depresión del consumo, pero a costa de inversiones futuras. También puede trasladar a precio final todos los incrementos que recibe para salvaguardar rentabilidad, pero a riesgo de perder mercado a manos e importaciones. En el caso de la industria aviar, deberá competir con las avícolas brasileras, de las más importantes en el mercado mundial.

La venta de materiales para la construcción cayó 40%

Otro sector que se destaca por ser dependiente del valor de la electricidad y, principalmente, del gas es la construcción. En donde se utiliza la energía para todo tipo de fundiciones y fraguas. Un sector que ya debe lidiar con el parate de la obra pública desde que el anarco libertario llegó a Casa Rosada. Horacio Berra, presidente de la Cámara de la Construcción de Córdoba, dijo a La Nueva Mañana que las subas impactan de lleno en las empresas constructoras que hacen “plantas asfálticas y hormigón” que utilizan motores y quemadores eléctricos.

Pero donde más repercuten estas subas es en la cadena de valor de la construcción, los proveedores de las constructoras en donde “el impacto en sus costos ha sido determinante porque tiene mucho que ver con su producción diaria”, precisó. El presidente de la cámara de la construcción señaló que la realidad del sector es crítica, dejando de lado la obra pública, porque la obra privada también está en debacle. Así lo marca el índice Construya que analiza la rotación de insumos para la construcción y refacción de viviendas, “en donde cayó un 40% interanual la venta de esos materiales”.

Uso de capacidad instalada en niveles históricamente bajos

Sin el impacto de la totalidad del incremento energético, los números de la industria están en rojo de acuerdo a mediciones oficiales. La industria está utilizando el 57 por ciento de su capacidad, de acuerdo al último reporte de Indec. Lo cual marca una contracción de casi diez puntos porcentuales en relación a febrero del año pasado, con caídas más pronunciadas en la construcción, industrias metálicas básicas, metalúrgicas o la misma industria automotriz. Los valores actuales a los que está funcionando el aparato productivo fabril se asemejan a los de los meses de pandemia. Algunos estudiosos de la historia productiva argentina afirman que se trataría del febrero más bajo de los últimos 20 años.