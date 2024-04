El presidente Javier Milei designó a Carlos Foradori, ex funcionario de Mauricio Macri, como representante permanente de la Argentina ante los Organismos Internacionales en Suiza.

A través del decreto 317/2024 publicado en el Boletín Oficial -y publicado este martes-, el mandatario y la canciller Diana Mondino designaron al ex vicecanciller, acusado de firmar en estado de ebriedad un pacto en el que le otorgó a Gran Bretaña permisos de explotación comercial e hidrocarburífera en el Mar Argentino que rodea a las islas Malvinas.

Al respecto, el segundo apellido que le dio forma al pacto Foradori - Duncan, el ex ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan, contó que el diplomático argentino se encontraba "borracho" a la hora de la firma del acuerdo.

En su libro autobiográfico "Thick of It: The Private Diaries of a Minister", publicado en 2022, el exfuncionario inglés dio detalles del encuentro que tuvo lugar en 2016, en las bodegas de la embajada británica en Buenos Aires: "A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general".

El ex embajador británico en Argentina Mark Kent, también presente en el intercambio, le contó a Duncan que el funcionario argentino lo llamó para decirle que "estaba tan borracho que no podía recordar todos los detalles de lo que había firmado".

El acuerdo consistía en el levantamiento medidas administrativas, legislativas y judiciales adoptadas para proteger los recursos frente a la explotación ilegal de la pesca e hidrocarburos, y fue suspendido por el canciller Santiago Cafiero bajo la administración de Alberto Fernández.

Tras la firma del pacto, Foradori negó haber estado alcoholizado en la reunión, y Duncan aclaró que su mención al respecto fue una "referencia humorística" y no "un reflejo exacto de la naturaleza de las conversaciones".

