A todas luces este gobierno nacional miente: ni lucha contra la llamada casta, ni es liberal, ni es democrático ni tiene buenas intenciones con la sociedad en su conjunto. Solo se muestra generoso con el poder económico, que ve crecer su billetera todos los días, mientras hostiga a la clase trabajadora, destruyéndole sus ingresos (60% de inflación en tres meses) y aplicándole despidos masivos en el Estado y por goteo en el sector privado. Es decir, el gobierno de Milei es el gobierno de la casta (a manera de ejemplo, toda la resaca menemista hoy ocupa un lugar entre sus filas), es conservador (Milei habla en términos de “moralidad”) e increíblemente deja librado al misticismo religioso el destino de una nación: “Que las fuerzas del cielo nos guíen”, dice todo el tiempo.

A veces da toda la sensación que la sociedad argentina está presa de un viaje espiritual que experimenta Milei. Es como si cargara a una nación entera en una aventura individual que ha decido explorar en profundidades religiosas, pero con un agregado que no es menor: es presidente de la Argentina mientras escarba en su interior buscando vaya a saber qué sanación.

Se ha cansado de repetir el Presidente que de ninguna manera su gobierno iba a intervenir en las paritarias de los trabajadores y el sector empresario: “Las paritarias deberían ser libres. ¿Cómo no van a serlo? Es una negociación entre partes”, repetía Milei. Mentira, y la mentira es una actitud deshonesta. La doble vara de este gobierno es tan evidente como el cambio climático que Milei niega.

El ministro Caputo dijo ayer que no convalidará el acuerdo paritario que alcanzó Camioneros: 25% de aumento en marzo y 20% en abril. O sea, cuando le conviene a sus intereses Caputo aparta al Estado de su función de regular el precio de ciertos bienes y servicios que protegen a la ciudadanía de los abusos del mercado, y entonces decide liberar el precio de las naftas, de las prepagas, de la luz, del gas, de los alquileres, etc. Pero al mismo tiempo, en una actitud desvergonzada, también se presenta como Estado, e interviene en las paritarias poniendo un límite a los aumentos salariales en una clara posición contra la clase trabajadora. No hay libertad paritaria, hay autoritarismo de un gobierno que solo se muestra conforme cuando se hace su voluntad, así en la Tierra como en el cielo.