A partir de que el Gobierno de la Provincia hizo llegar el miércoles a la Unión de Educadores de Córdoba (Uepc) una nueva propuesta salarial, el Plenario de secretarias y secretarios Generales del la organización gremial estableció un conograma de asambleas de consulta y resolución. Despues de esta instancia, se sabrá si la propuesta es aceptada o no. Este jueves estaba previsto un paro de actividades de los docentes, que fue levantado ni bien se recibió la nueva oferta de parte de la Provincia.

En qué consiste la propuesta

De acuerdo a lo informado, la Provincia extendió una nurva oferta, contemplando los meses de febrero, marzo, abril y mayo. En la primera quincena de junio, propone iniciar la próxima discusión salarial.

Febrero

● Ante la pérdida del FONID y para compensar 2023, el gobierno se compromete a pagar con

fondos propios el mismo bajo el Ítem “Compensación Fonid” (no remunerativo) de $35.000

por cargo o 15 horas (queda incorporado al salario).

● El 4,6% que se liquidó en el mes de enero 2024, en el Ítem adicional “A cuenta de futuros

aumentos” (no remunerativo Cod. 119560) en febrero se incorpora en cada uno de los Ítems

bonificables y remunerativos (los aportes personales son absorbidos por el Estado). Por lo

que no hay pérdida salarial para el agente e impacta en Antigüedad y Zona y en el cálculo

de las jubilaciones.

● Ese 4,6% pasa a ser base de cálculo para el mes de febrero y sobre eso se acumula el 50%

del IPC de enero que dio 23,03% o sea (11,52%).

● En relación al ítem “Profesionalidad Docente”, se mantiene el pago del ítem, pero se

suspenden los artículos 3º y 4° de la Resolución 7/24.

● La Provincia garantiza la continuidad de la 5° hora aun si no se restituyen los fondos

nacionales.

● De aprobarse la propuesta, todos los montos correspondientes a estos puntos se liquidarán en

planilla adicional antes de fin de marzo.

● Jubilados: el 50% del IPC de enero que dio 23,03% o sea (11,52%). Más el porcentaje por el

blanqueo del 4.6%. Total: 16,62%

Marzo

● Se eliminan los topes de todos los Ítems que lo tienen, excepto el Estado Docente.

● Se pagará el 50% del IPC de febrero, sobre los haberes de febrero.

Jubilados:

● 50% del IPC de febrero más el porcentaje por eliminación del tope de adicionales.

● Se restituye el FONID de $19550 y queda incorporado a los haberes.

Abril

● Se elimina el tope del Estado Docente, en una primera etapa en un 25% en las

acumulaciones, y se unifican todos los Ítems remunerativos no bonificables en un solo ítem en

el recibo de sueldo.

● Se pagará el 50% del IPC de marzo, sobre los haberes de marzo.

● Se pagará una suma no remunerativa equivalente al 4,5 % sobre diciembre-23 (lo que es igual

a 3% sobre los haberes de abril) bajo el Ítem “Compensación por pérdida salarial”.

Jubilados:

● 50% del IPC de marzo.

● Más el impacto del aumento del 25% del “Estado Docente”.

Mayo

● Se aplica la segunda etapa de eliminación del tope del “Estado Docente”, otro 25%.

● Se blanquea el concepto no remunerativo otorgado en abril equivalente al 4,5 % sobre

diciembre-23 (3% sobre abril).

● Pauta salarial: de base será el 50% del IPC de abril, siendo mayor si la recaudación lo

permite, hasta el 100% del IPC.

En junio: en la primera quincena, se inicia la próxima discusión salarial y la eliminación total del tope

del Estado Docente, el que se completará de manera progresiva durante el corriente año.

El cronograma de asambleas fijado por la Uepc

Viernes 15/03

Asambleas informativas por departamento.

Lunes 18/03

Asambleas informativas y resolutivas de una hora por turno en las escuelas.

Martes 19/03

Asamblea resolutiva de delegadas y delegados escolares por departamento.

Miércoles 20/03

Asamblea Provincial resolutiva de delegadas y delegados departamentales.

