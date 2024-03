El ex senador y tres veces gobernador de Tucumán deberá responder, de acuerdo con la investigación, por tres casos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa, y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal.

La nueva acusación se da en el marco de la investigación tras una denuncia por violencia de género de una mujer policía. La defensa del ex funcionario adelantó que apelarán la medida.

Femicidio: asesinaron a una mujer en barrio Residencial América, hay un detenido Redacción La Nueva Mañana 14/12/2023

“Si no me ven es porque me mató”, dijo la víctima de 50 años, días antes a su desaparición. Los vecinos alertaron sobre la situación y la Policía encontró el cuerpo luego de ingresar a la vivienda. Tras relatos claves, detuvieron a la pareja de la mujer.