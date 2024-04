“El Gobierno planteó que se iba a hacer una evaluación exhaustiva, quirúrgica, pero eso no existió. Los despidos de los compañeros ninguno fue evaluado ni revisado, por eso hay personas, profesionales, con 21 años de trabajo, con un desempeño impecable y ahora en la calle. Incluso tenemos informes en nivel central porque todos los años registramos nuestro trabajo. No hay dudas que los despidos fueron todos injustificados, nada de lo que decía el DNU respecto a hacer una evaluación, se hizo. No hubo revisión y se despidió sin más”, dice a LNM Soledad Micoli, que trabaja en la Dirección de Sistemas de Protección Integral de Derechos de la ex Senaf, está a cargo del área de Identidad y es, además, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Esta semana, las y los trabajadores de la ahora Subsecretaría sacaron los escritorios a calle y atendieron al público en la vereda para contarle a la gente lo que está pasando. “Acá se atienden a los sectores más vulnerables, y con el cierre del Ministerio de Desarrollo, lo que en Córdoba llamamos Centros de Referencia, las infancias, los adultos mayores, personas con discapacidad, o familias que necesitan asistencia, quedan en riesgo si no se implementan las políticas públicas, y para eso se necesitan profesionales que las lleven al territorio”, explica Micoli.

Un organismo para garantizar derechos

La ex Senaf originalmente existe por ley, la número 26.061 sancionada en 2005 y que establece el Sistema de Protección Integral de los Derechos las Niñas, Niños y Adolescentes en el país. Por ese motivo, en el desmantelamiento del Ministerio de Desarrollo Social –que ahora en una versión más reducida y pasó a llamarse Ministerio de Capital Humano-, no pudo ser eliminada y pasó a ser una Subsecretaría, con menos recursos económicos y de personal. En Córdoba, para todos los departamentos, hay solo 60 trabajadores y trabajadoras.

De acuerdo a la legislación, la Senaf es el organismo que acompaña a los municipios de las provincias de acuerdo a las líneas que se van estableciendo para las políticas de infancias y adolescencias. “Nosotros tenemos un fuerte trabajo con municipios respecto al armados de áreas de niñez, protocolos de intervención en relación a las situaciones de vulneraciones de derechos de infancias. Acompañamos a los parajes del interior, a las zonas campesinas porque es donde no llega nadie. Hay un trabajo de muchos años en esta provincia y ahora quedó en peligro, dejando a los municipios y provincias en estado de abandono”, indica la trabajadora.

Implementación de políticas

De las áreas que trabajan en la provincia, la ex Senaf es el organismo que tiene a cargo, por ejemplo, el trámite del cambio de titularidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que aplica cuando las y los niños no están al cuidado de sus padres sino de familias extensas o comunitarias. El problema de esto es que si se cae el trámite o no se avanza con celeridad, ese niño o niña queda con un faltante de asistencia y eso va en contra de lo que plantea la ley porque no debería judicializarse a un niño o niña para poder acceder a un derecho.

En estos momentos, en medio de la crisis y los despidos de personal, la ex Senaf está recibiendo alrededor de 10 pedidos por día porque las familias cuidadoras no están pudieron sostener con sus ingresos, la alimentación básica. “El tema de la Asignación es infancias en riesgos porque hoy tenemos una demanda que no teníamos desde hace mucho tiempo. A lo mejor, la abuela o tía que tiene a cargo el chico si podía darle de comer, lo hacía, pero en febrero esto estalló porque a la gente no le alcanza ni siquiera para comer. Hablo de jubiladas que terminan a cargo de niños o gente que trabaja y aún así no les alcanza, no hablo ni siquiera de desocupados”, dice Micoli y añade que hoy perder esa posibilidad para muchas personas que quedan al frente de cuidados, es un problema porque el impacto de la crisis les da de lleno.

“Al día de hoy acompañamos a 100 espacios en la provincia y ahora ese trabajo está en riesgo”

En la misma línea, el organismo también asiste y acompaña a los Centros de Cuidado de la Primera Infancia, lo que en Córdoba se llama Sala Cuna o Espacios de Primera Infancia: “Lo que viene haciendo Nación y esto es una línea muy vieja de la Senaf, es asistir, incluso financieramente, a estos centros infantiles. Al día de hoy acompañamos a 100 espacios en la provincia y ahora ese trabajo está en riesgo”, dice Micoli, y agrega: “Nosotros, por ejemplo, también gestionamos los certificados de partos cuando hay niños no inscriptos que son NN o trámites cuando salen mal consignadas las partidas de nacimientos y hay que modificar. Articulamos con los registros municipales, y provinciales el acceso al derecho a la identidad que son cosas que no pueden dejar de funcionar”.

En ese marco, la pata más territorial de la Subsecretaría, que es el programa Primeros Años, sufrió con fuerza los despidos: “Son las personas que trabajan en los barrios más alejados, haciendo la tarea de casa a casa, trabajando el fortalecimiento de crianzas maternas, prevención de abusos, maltratos, nutrición saludable. Todo apunta a la primera infancia, incluso a las embarazadas e implica un acompañando hasta los 4, 5 años de vida”, explica Micoli y añade: “Es el profesional que se camina el barrio, habla con la mamá, con la pediatra, el que articula acciones; sin embargo es el que más han devastado en los despidos”.

El cuidado de adultos mayores

El organismo nacional también es el rector en materia de políticas públicas para adultos mayores y acompaña a los municipios a armar las áreas y programas para estas personas. “La Senaf ha hecho la capacitación a lo largo de 15 años de lo que son los cuidadores de personas mayores, para que tengan la cualificación para hacer la tarea. Acá no hay trabajadores que entraron el año pasado sino muchos que conocen y trabajan en el territorio desde hace tiempo”, explica la delegada y añade: “Por eso defendemos los puestos de trabajo y queremos la reincorporación de los profesionales despedido. Además, también reclamamos por la continuidad de estas políticas públicas porque sacar al Estado del territorio, pone en riesgo a las infancias”.

“Esta es el área que recibe a la población vulnerable y la desmantelan, a dónde va ir la gente ante necesidades que son urgentes. Les dicen que llamen al 0800 que no es personal especializado ni conoce Córdoba, ni el territorio. También les dicen a las personas que ingresen a una página web para ver a qué Centro de Referencia corresponde, pero no les avisan que acá hay uno y lo cerraron. Eso es lo mismo que cortar el teléfono”, indica Micoli y cierra: “Esa es la desaparición del Estado nacional en la provincia de Córdoba”.