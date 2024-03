El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas y lluvias para el sur cordobés y otras diez provincias; por vientos fuertes para Chubut y Santa Cruz; y también un alerta naranja por calor extremo para sectores de Formosa, Chaco y Salta.

Advirtió el ente pronosticador que las áreas afectadas por el alerta por tormentas, podrían estar acompañadas por ocasional caída de granizo, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Para estas localidades se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 01 de marzo de 2024 a las 06:06 h

01 de marzo de 2024

De acuerdo al último informe del organismo meteorológico, se prevén tormentas para la totalidad de la provincia de La Pampa y buena parte de San Luis y Mendoza, el sur de Córdoba y Buenos Aires.

También rige alerta por tormenta en localidades del oeste de Salta y Jujuy y del este de Río Negro y Chubut, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

En tanto, en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego hay alerta amarilla por lluvias, algunas localmente fuertes, donde se esperan entre 10 y 20 milímetros.

Para los habitantes de estas localidades, el SMN recomienda "evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo".

Asimismo, el organismo meteorológico emitió alerta amarilla por vientos fuertes en la zona sur de Chubut y oeste de Santa Cruz, que serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Frente a este pronóstico, recordaron evitar las actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

Por último, el SMN informó sobre alerta naranja por temperaturas extremas de calor para las localidades de Bermejo, Matacos, Ramón Lista y Patiño, en la provincia de Formosa; el noroeste de Almirante Brown y de General Güemes, en Chaco; y el departamento de Rivadavia, en Salta.

El nivel naranja implica que el calor puede tener “efecto moderado a alto en la salud” y que las temperaturas pueden “ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

Fuente: Télam

