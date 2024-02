En una entrevista periodística que mantuvo con El Doce este miércoles por la mañana, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, se refirió críticamente a la decisión del Gobierno Nacional, comunicada este martes por el Ministerio de Capital Humano, de suspender la puesta en marcha de cinco nuevas universidades nacionales en el país; entre ellas, la de Río Tercero.

Se mostró sorprendido por la medida, difundida a través de una Resolución, ya que aseguró que nadie del Gobierno se comunicó para hacer ninguna consulta ni informar sobre la resolución que se iba a tomar.

Cabe recordar que la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero fue aprobada en 2023 en el Congreso, junto a otras cuatro casas de altos de estudios en otros puntos del país; y responde a una demanda social de reparación histórica para la localidad, impulsada por el mismo intendente y promovida por las diputadas nacionales Gabriela Brouwer de Koning (Unión Cívica Radical) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria).

Remarcó Ferrer en la entrevista que no entiende por qué se tomó esta decisión con la Universidad de Río Tercero y aventuró que "se metió todo en un paquete" en el marco de una discusión política, respecto de otras casas de altos etsudios.

Aclaró, en ese sentido, que si la razón es económica y financiera, la Universidad de Río Tercero "no venía generando ningún gasto al Gobierno, ya que el rector estaba trabajando ad honorem y se hizo un convenio para el uso de un edificio de forma gratuita". Además, precisó que se venían firmando acuerdos para poner en marcha alternativas de financiamiento.

"Lo nuestro obedece a una reparación histórica por el atentado a la Fábrica Militar", subrayó, en referencia al acto terrorista que en 1995 fue provocado por el Estado Nacional. "Esta no es una cueva de militantes", enfatizó, en respuesta a comentarios habituales que provienen del oficialismo.

"En general, cuando se habla de universidades, se las contrapone a otras cosas. Se pregunta si hace falta una universidad en Río Tercero. En el mundo se recomienda tener una universidad cada 150 mil habitantes. Córdoba tiene cuatro millones y ésta es la cuarta universidad. Venimos trabajando con la Universidad de Córdoba, la de Villa María y la de Río Cuarto para generar una oferta educativa complementaria. Son carreras nuevas de nichos que no hay, como licenciatura en Ciencia de Datos, Programación, Informática, lo vinculado a inteligencia artificial", fundamentó Ferrer, respecto de la propuesta que encara la flamante universidad.

Finalmente, lamentó no tener un interlocutor en el Gobierno Nacional para abordar el tema. "No quiero hablar por Twitter", afirmó. Deslizó que viene intentando conseguir una entrevista con la ministra Pettovello y destacó que la aprobación de la creación de la universidad responde a una Ley, por lo que "este gobierno no puede intempestivamente determinar que se detenga todo".

Y detalló que ya se han firmado 50 convenios con universidades empresas y ONGs; que cuentan con "un plan institucional prácticamente terminado"; y que la Universidad de Río Tercero tiene "dictamen afirmativo del Consejo Interuniversitario Nacional, con el aval de todos los rectores".

"Si la universidad es un costo y no una inversión, quiero que nosotros podamos buscarle la forma. Yo no descarto que el sector privado pueda aportar. Algo he hablado con el gobernador, el municipio puede también. Podemos buscar alternativas para no utilizar el tesoro nacional, pero si no tenemos la oportunidad de hablar con nadie, no se puede. No vamos en búsqueda de una caja, pero pretendemos ser escuchados", concluyó.

