El día después de la caída de la votación de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el legislador cordobés y presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, se quebró cuando periodistas le preguntaron por la vuelta del proyecto Bases a comisión, luego de varios días de debate.

De Loredo se mostró sorprendido con lo ocurrido y aseveró que para que las cosas funcionen debe haber "orden y gestión", "y la verdad es que el desorden es total", indicó.

Además, recomendó a La Libertad Avanza que "el todo o nada" respecto a la negociación por el megaproyecto "solo sirve para las elecciones".

Como tercera recomendación, en base a la experiencia de Juntos por el Cambio, les dijo a los referentes de LLA que no se confiaran en los gobernadores peronistas. "Por Llaryora, en particular", admitió.

Este miércoles a la tarde el jefe de bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) fue abordado por la prensa en Buenos Aires y contó que las disidencias dentro de la UCR (donde un sector es crítico con Milei) "es público y todo el mundo lo sabe".

"La impericia de este gobierno es no saber dónde estaban los otros números" para lograr la aprobación de la ley.

"El radicalismo no se prestó al juego del ´toma y daca´. Tenemos cinco gobernadores y ninguno dijo que iba a votar algo pero si le daban algo, votaba otra cosa", indicó.

Con un llanto contenido expresó: “Por ahí, me siento un ingenuo”, y admitió que el diálogo está cortado y desconoce si se seguirá discutiendo el proyecto, en especial luego de las duras críticas del presidente Javier Milei hacia varios sectores de la oposición.

Cabe recordar que el radicalismo le solicitó ayer al Gobierno nacional que "termine con la incitación a la violencia":

"Las declaraciones que vemos del gobierno... las que son fake news son más suaves que las oficiales. Yo personalmente estoy triste y frustrado. Trabajamos mucho para sacar un texto legal que le sirviera a los argentinos, pero los fundamentalismos lo impiden", admitió.

“Por ahí me siento un ingenuo. La verdad que nosotros somos reformistas, entonces eso significa que las reformas suceden cuando uno las va construyendo y había una gran oportunidad de hacer reformas para la Argentina pero vienen los fundamentalistas de siempre que nos hunden como país y empieza todo de cero”, agregó.

"POR AHÍ ME SIENTO UN INGENUO" | Rodrigo De Loredo se quebró al hablar del tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso: "Había una gran oportunidad de hacer reformas para la Argentina, pero vienen los fundamentalismos de siempre que nos hunden como país y empieza todo de cero" pic.twitter.com/Qt8rFlMxxZ — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 7, 2024

"Lo que diga Milei me tiene sin cuidado"

Asimismo, se refirió a los violentos mensajes del Presidente en la red social "X" por la caída del debate de la Ley Bases en Diputados.

"Lo que diga Milei, en lo personal, me tienen absolutamente sin cuidado. Hace tiempo que dice una barbaridad de estupideces. Yo no necesito que me agradezca nada tampoco. Él hizo una lista del bien y el mal y me puso del lado del bien. Le pido que me saque del lado ese. No quiero estar en ninguna de las listas que arma. No me importa tampoco que nos aplaudan ni mucho menos que nos insulten", aseveró el legislador cordobés.

Y reconoció: "Estoy enojado. La gente tiene que estar enojada también. Ahora entramos en una lógica de una guerra con los gobernadores que no le va a ir bien. ¿Qué tiene de nuevo eso? Eso ya lo conocimos los argentinos, eso de terminar en una cuasi moneda de las provincias, en el aumento impositivo... Pero las declaraciones del presidente en términos institucionales son gravísimas. Y aquellas que tuvo para con el radicalismo son sumamente injustas. Pero creo que son todas adredes; son trampas para que estemos discutiendo estas pelotudeces... Si me preocupa el comportamiento de un presidente que construye un comportamiento dentro de la sociedad. No pueden estar tuiteando idioteces todo el tiempo o insultando", enfatizó.