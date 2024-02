Una larga "fila contra el hambre" espera ser atendida por la ministra de Capital Humano

En la mañana de este lunes, organizaciones sociales concentraron en las puertas del Ministerio de Capital Humano para exigir la asistencia del Estado ante la emergencia alimentaria.

La denominada "fila contra el hambre", que se extendió a lo largo de unas 20 cuadras, responde a las declaraciones emitidas por la ministra Sandra Pettovello el viernes pasado, cuando anunció que recibiría "una por una a la gente que tiene hambre" para evitar a los intermediarios en la entrega de asistencia.

En su diaria conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que "la ministra Pettovello jamás los ha convocado", contradiciendo lo que la misma ministra había expresado el viernes y que había quedado registrado en video.

"Quien conoce a Sandra Pettovello sabe que jamás expondría a la gente a estar bajo el sol y bajo el calor durante tanto tiempo", se escudó Adorni.

Según el vocero, "la ministra el viernes intentó, en lo que sí fue una manifestación algo más espontánea, atender a cada uno de los que necesitaba algo". En una nueva afrenta contra los movimientos sociales que trabajan en diversos barrios, dando respuesta a la emergencia alimentaria, dijo Adorni que Pettovello "pretendía atender no a los gerentes, ni a los intermediarios, sino a la gente que verdaderamente tenía alguna necesidad insatisfecha y no quisieron hablar con ella".

En la misma línea, Pettovello aclaró: "Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol".

La "fila contra el hambre" busca generar una respuesta en el gobierno de Javier Milei que, en los últimos días, anunció que suspendería el envío de comida seca para operativizar transferencias de dinero a los comedores. A pesar de la información brindada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, las organizaciones sociales a cargo denunciaron que el Gobierno no envió plata durante el mes de enero.

Ministra Sandra Petovello, udquería que hagamos fila contra el hambre para contarle la situación que vivimos en los barrios populares? Acá estamos, en la puerta del Ministerio de Capital Humano. La fila llega a la Av Belgrano. 70 % de los niños son pobres. Exigimos respuestas! pic.twitter.com/HVuOKn0WGd — Dina Sanchez (@dinasanchezok) February 5, 2024

La secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, presente en la protesta, expresó a través de sus redes sociales: "Ministra Sandra Pettovello, ud quería que hagamos fila contra el hambre para contarle la situación que vivimos en los barrios populares? Acá estamos, en la puerta del Ministerio de Capital Humano. La fila llega a la Av Belgrano. 70 % de los niños son pobres. Exigimos respuestas!".

Al respecto, el coordinador de Barrios de Pie hizo, Daniel Menéndez, se hizo eco de la protesta: "Buen día para todos y para todas menos para Sandra Pettovello que va a tener que recibir el pedido "de a uno" de más de 10 mil personas porque hace meses no envía alimentos a los comedores comunitarios".

Buen día para todos y para todas menos para @S_Pettovello que va a tener que recibir el pedido "de a uno" de más de 10 mil personas porque hace meses no envía alimentos a los comedores comunitarios. pic.twitter.com/i36zAzd3Yo — Daniel Menendez (@danimenendezok) February 5, 2024

Fuente: NA

Noticias relacionadas: