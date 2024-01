"Quisieron agarrar a la primera persona que se les cruzó por el camino y culparlo de algo que no es", expresó García.

"Quisieron agarrar a la primera persona que se les cruzó por el camino y culparlo de algo que no es", expresó García.

Patricio Valentín García, de 22 años, estuvo detenido durante una semana por el crimen de la niña Uma Aguilera y fue liberado este lunes por falta de pruebas. En una entrevista periodística, apuntó contra la Policía Bonaerense de Lomas de Zamora: "Fue algo armado por la comisaría de Parque Barón".

"Me quisieron, como así se dice en el barrio, empapelar. Quisieron agarrar a la primera persona que se les cruzó por el camino y culparlo de algo que no es", expresó en declaraciones a la señal de cable A24; y agregó: "Armaron una maraña de mentiras" y "nadie me pidió perdón".

El fiscal de la causa, Pablo Rossi, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 18, solicitó al juez de Garantías Sebastián Monelos que lo liberen: "La evidencia que inculpaba a García ha sido luego descartada, y no surgen a la fecha elementos de prueba que indiquen que haya tenido alguna participación".



Ramón Salto, abogado de García, explicó a Télam que al abrir los teléfonos celulares de los sospechosos los investigadores determinaron, entre otras cuestiones, que este joven no tenía vinculación con los otros acusados.

"El chico no tuvo nada que ver", enfatizó el letrado, quien había solicitado imágenes de cámaras de seguridad de dónde estaba el joven al momento del crimen y un peritaje biométrico para cotejarlo con los otros sospechosos para demostrar su inocencia.

El ataque

El crimen se registró el lunes 22 de enero, a las 8.48, cuando el oficial de la Policía Federal Eduardo Aguilera (42), quien trabaja en el equipo de custodia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salía vestido de civil y con su hija Uma a bordo de su auto Ford Ka del garaje de su casa situada en la calle Pío Baroja, a pocos metros del cruce con la calle París, de la localidad de Villa Centenario, de Lomas de Zamora.

Cuando aún el policía no había llegado a tomar la calle, un Toyota Corolla negro robado minutos antes le interrumpió el paso, dos delincuentes bajaron armados y se aproximaron con intenciones de robo, de acuerdo a lo que quedó registrado por una cámara de seguridad.

Aguilera aceleró con intenciones de huir, momento en el que los asaltantes dispararon hacia la parte trasera del vehículo e hirieron de un tiro en la nuca a la niña, que murió luego en el Hospital Churruca.

