En medio de una multitudinaria concentración que se despliega desde la Plaza Agustín Tosco (frente al Patio Olmos) hasta Avenida Colón, gremios, movimientos sociales y espacios ciudadanos de diversos sectores confluyen para expresar en Córdoba el rechazo al mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 y el proyecto de "ley ómnibus" impulsados por Javier Milei.

"Córdoba tampoco está dispuesta a bancarse el ajuste", disparó Lucía Bonafe, secretaria de organización del gremio de Judiciales. "Los trabajadores le dan el voto a los legisladores para que voten lo que votan. Acá no nos van a llevar puestos, hay un movimiento obrero organizado y hay organizaciones sociales dispuestas a pelear", agregó enfática y destacó que en pleno enero, una multitud le dice "no al ajuste".

Consultado por La Nueva Mañana, Walter Franzone, secretario general de ATACC (gremio de los trabajadores y trabajadoras de call centers), manifestó: "El pueblo se está expresando de todas las formas frente a lo que está haciendo Milei con el país. Todas sus decisiones son un desastre. La verdad es que mintió mucho a la gente, al pueblo, ganó con la mentira. La gente se está expresando justamente por eso. Muchos de los que lo votaron están hoy acá también, no solamente los que no lo votaron. Él iba contra la casta, no contra el pueblo, pero actúa contra el pueblo trabajador. Es un outsider, un tipo sin estructura, un tipo que le miente a la gente".

Ilda Bustos, cosecretaria general de la CGT Córdoba e histórica dirigente de Gráficos, emitió un enfático discurso: "La patria no se vende y los que la tocan son traidores. Les exigimos que no aprueben la 'ley ómnibus' ni el DNU. Están entregando la soberanía porque no les importa ningún valor social. Les interesan los intereses de la corporación económica. Todos los artículos de la ley tienen nombre y apellido".

Asimismo, vaticinó que "este día es el inicio de la resistencia y la lucha", que no cesará "hasta que termine el hambre, la miseria y las necesidades". En ese marco, afirmó que es necesario "un plan de lucha" y pidió "tener conciencia de que hoy empezamos y no vamos a parar hasta conseguir que la antipatía retroceda; por el futuro de los hijos, las hijas y los que vienen".

Entrevistado por La Nueva Mañana, Rubén Cristalli, secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), consideró "impresionante" la convocatoria en la capital provincial y auguró que "va a ser muy contundente" el balance del paro en todo el país.

Destacó que no sólo se movilizó el "mundo sindicalizado, sino también los movimientos sociales y la gente que se está dando cuenta que ha votado un modelo y que el cambio le está generando ajuste, desocupación, posibilidad de perder empresas, de perder recursos para el arte".

En ese sentido, advirtió que "si avanza este ley, se desfinancia el sistema educativo". Y detalló: "No tenemos garantía de paritarias nacionales ni FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), no tenemos garantía de que las escuelas puedan sostenerse y queda librado a que cada provincia, con sus recursos, mantenga el sistema educativo, lo que va a ser una anarquía".

Desde la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en tanto, demandaron más mercaderías para los comedores y espacios comunitarios que dan respuesta a las demandas urgentes de los sectores más postergados. Además, cuestionaron "el congelamiento del salario social complementario".

Asimismo, destacaron esta confluencia de espacios en el paro nacional: "Dimos la lucha sectorial para concluir en una lucha colectiva. El gobierno decía que era un paro apresurado, pero en menos de dos meses nos queda claro que (Javier) Milei gobierna para la casta judicial y el hambre del pueblo".

Finalmente, subrayaron: "Ganar las elecciones no es un cheque en blanco. Los trabajadores no somos variables de ajuste. La patria no está en venta".

Las y los periodistas de La Nueva Mañana, desde este medio autogestivo buscaremos reflejar, con la mayor responsabilidad, toda la información que se produzca durante esta jornada, a propósito de la medida de fuerza declarada contra las medidas de ajuste.

Porque amamos este oficio, defendemos nuestro derecho a trabajar en libertad y nos solidarizamos con todos aquellos y aquellas que sufren los embates de políticas regresivas.

