La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, más movimientos sociales y numerosos colectivos, realiza este miércoles el primer paro general en la gestión de Javier Milei, a un mes y medio de la asunción del libertario, y en rechazo al mega DNU y la ley Ómnibus.

En Córdoba, el mayor grupo de gremios y organizaciones, que conformó una mesa multisectorial, convocó a parar desde las 12, e incorporó el llamado a concentrar frente a la ex Plaza Vélez Sársfield, en la zona del Patio Olmos, donde se espera que confluirá una multitud, dada la amplitud de la convocatoria. Otro sector de la CGT, la Regional (o normalizada, como se presenta), concentrará a las 15.

“Sobran los motivos”

Las primeras medidas adoptadas por el flamante Gobierno, incluyeron una devaluación de casi el 120%, la reducción de subsidios a la energía y el transporte, la no renovación de contratos en el Estado nacional, la derogación de la ley de Alquileres y el freno de la obra pública.

La medida de fuerza en Córdoba, fue avalada por un plenario multisectorial realizado el pasado 16 de enero en la Casa Histórica del Movimiento Obrero, definiéndose la consigna "La patria no se vende". Allí se escuchó a un dirigente defender la decisión del paro y movilización: “Sobran los motivos para salir a la calle”.

Y es que las consecuencias para las grandes mayorías de tan brutal inicio de gestión del presidente Javier Milei ya comienzan a sentirse, en especial por el desenfrenado aumento de los precios de los alimentos y servicios básicos como el transporte.

Después de los primeros anuncios del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, vino el decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 70/23, anunciado por el Presidente por cadena nacional el 20 de diciembre, y cuya legitimidad jurídica es cuestionada.

“Se trata de un DNU de 366 artículos que pretende borrar o reformar, masivamente, más de setenta leyes, en un claro intento de evitar al Poder Legislativo. La nulidad absoluta del decreto presidencial se da de pleno derecho y se produce en el nacimiento mismo del acto porque va en contra la Constitución Nacional”, escribió en este medio el constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe.

Al DNU se sumó el envío al Congreso de un proyecto de “ley Ómnibus”, cuyo nombre oficial es ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que fue tratada en las comisiones de la Cámara de Diputados desde el 9 de enero y que, tras reclamos de legisladores por varias de las medidas que incluía la iniciativa del Ejecutivo, se eliminaron más de 100 artículos, confiando el oficialismo que el próximo jueves sea tratada en el recinto.

Un repaso por los puntos del DNU vinculados a la reforma laboral que propone: contempla la eliminación de la ultraactividad (fin de los convenios colectivos); la extensión del período de prueba; la habilitación de un sistema privado de capitalización para financiar las indemnizaciones; la eliminación de multas por empleo no registrado y la limitación del derecho de huelga en buena parte de los sectores laborales.

Como en otros momentos de la historia argentina, la dirigencia gremial sostiene que la aplicación de estos planes de ajuste ultraliberales, lejos de generar más empleo y contribuir a que mayor número de trabajadores y trabajadoras pasen a registrados reduciendo el creciente trabajo “en negro”, sólo conducen a "la destrucción de la industria nacional, la pérdida de puestos de trabajo, la precarización generalizada y una baja sustancial del salario".

La voz de los dirigentes cordobeses

La Nueva Mañana dialogó con dirigentes gremiales y sociales cordobeses, de distintas corrientes, que convocan al paro y movilización de este miércoles.

Fernando Sabir, secretario General de la Unión Obrera Molinera Seccional Córdoba, dijo a LNM que más allá de este paro, “es necesario que todos los días concienticemos, no solamente a los trabajadores, sino también a cada amigo, a cada colega, a cada persona en la calle, de lo que está pasando”. El dirigente consideró a las medidas económicas de Milei “un ataque descabellado a los derechos del trabajador y a la soberanía argentina, nos quieren despojar de nuestros recursos naturales y esto es muy grave”, indicó.

Y concluyó: “Quizás cuando muchos se den cuenta ya sea tarde, porque lo que estamos viviendo es una tiranía”.

Desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, su secretario General, Federico Cortelletti, aseguró que su expectativa es que el acto de este miércoles “será multitudinario”.

“Salimos a protestar frente a las medidas económicas que el Gobierno viene desplegando, como en las normas que ha enviado a través del DNU y la ley Ómnibus, y creo que esto se va a visibilizar en todo el país a través de actos absolutamente masivos, la gente se va a expresar en las calles en defensa de sus derechos”, expresó el también cosecretario de la CGT Córdoba.

“Debemos sentirnos interpelados”

María Ana Mandakovic, secretaria General del Cispren y secretaria Adjunta a nivel nacional de la CTA Autónoma, calificó de “histórico” al momento que vive el país. “Nunca antes se había avanzado tanto contra los intereses del pueblo y los dirigentes nos tenemos que sentir interpelados frente al resultado electoral y cuánto está pasando con medidas que vienen a echar por tierra tantas conquistas”, sostuvo Mandakovic.

La dirigente agregó: “Tomar esta medida, poder estar organizados y pensar no sólo en la resistencia, sino en ser protagonistas de lo que nuestro país necesita, es una obligación de nuestra parte”.

Reivindicó la “unidad” alcanzada en la convocatoria y respecto a la particular situación de su sector, dijo que “se lucha por un salario digno y contra la necedad patronal que niega a los y las periodistas una actualización salarial, en repudio a las amenazas de cierre de medios públicos y en defensa de los medios autogestionados y los trabajadores y trabajadoras de la cultura en general, todos por igual amenazados”, sostuvo.

Y concluyó: “Debemos actuar unidos, porque vienen por todo, pero la patria no se vende”.

“Una cita de honor”

Rubén Urbano, secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y cosecretario General CGT Regional, en diálogo con LNM dijo que la de este miércoles es “una cita de honor, en la cual tenemos que reflejar que no estamos dispuestos a dejar ningún tipo de derecho de lado, ningún tipo de conquista y mucho menos pensamos dejar de lado a nuestra querida patria”.

Convocando a la concentración llamada por su central a las 15, a diferencia de la convocatoria de la CGT Córdoba y las dos CTA, citada para las 12 (hay una división de la CGT entre Regional y Córdoba), sostuvo que “los trabajadores deben abandonar las tareas para sumarse a la concentración”.

Y redondeó: “La presencia de todos hará sentir realmente el enojo y demostrará que no estamos de acuerdo en absoluto con el DNU y el colectivo de leyes, que para lo único que van a servir es para empeorarnos la vida a los trabajadores y a los ciudadanos en general; debemos presionar para que caigan el DNU y la ley Ómnibus”.

“Unidad de los colectivos culturales”

El músico Lucas Heredia, referente del colectivo cultural “Manifiesto Primavera”, destacó a LNM “la unidad de un montón de espacios referenciados en distintas agrupaciones y sindicatos, pero en este caso lo más interesante es la claridad con la que colectivos de trabajo dentro de la cultura se han organizado, unificado y consensuado para acumular fuerzas y movilizarse”.

También dijo que la movilización debe servir “para activar y demandar a nuestros representantes en el Parlamento, que tienen la responsabilidad de rechazar los proyectos de Milei”, sostuvo.

“Creo que lo más potente de este momento y se va a ver demostrado en la calle, es la claridad con la que este enemigo que representa algo inusitado y que no imaginábamos, también provocó la unidad, porque salimos, unidos, muchísimos movimientos y espacios. Creo que es una oportunidad histórica también para recuperar una labor democrática desde la militancia y desde la construcción colectiva, que venía un poco fragmentada, adormecida quizás. Estamos hablando de que, en estos espacios, como la multisectorial de la cultura, hay muchísima gente que viene de manera independiente, espacios partidarios también, y creo que eso es un buen indicio para enfrentar y darle un golpe terminal al DNU y a ley Ómnibus, que vienen a avasallar derechos fundamentales de los trabajadores”, expresó Lucas a este medio.

“Buscan llevarnos al siglo XIX”

Ilda Bustos, es la secretaria General del gremio Gráfico y forma parte del triunvirato que conduce la CGT Córdoba. Resaltó ante LNM que para convocar a la jornada de paro y movilización de este miércoles confluyeron “una multiplicidad de representaciones”, por lo que sus expectativas son “de una expresión masiva, contundente y firme contra las pretensiones del presidente Javier Milei”.

Crítica de las reformas que se pretende imponer, sostuvo que “buscan llevarnos al siglo XIX, con este DNU y una ley Ómnibus absolutamente regresivas en cuanto a derechos y en cuanto a la soberanía de nuestro país”.

A su turno, desde el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), su secretario de Prensa, Ariel König, hizo un llamado específico a “las compañeras y compañeros municipales”. A propósito de la reinstauración de Ganancias, gravamen que había sido suprimido por el anterior gobierno, sostuvo que “le decimos no al regreso del Impuesto a las Ganancias, el ajuste y la terrible y obscena quita de derechos que se pretende con el DNU y la ley Ómnibus”.

Y agregó: “También le decimos no a la suba de los aportes personales para la Caja de Jubilaciones y el Apross que impuso (el gobernador Martín) Llaryora, y ratificamos nuestra convicción de que el hilo no se puede cortar por lo más fino, y que la crisis no la puede ni la debe pagar el pueblo trabajador con su salario”.

“Es imperativo que los representantes legislativos escuchen y defiendan los intereses de la población, rechazando medidas que solo profundizan la brecha social y económica”, completó König.

“Debe normalizarse la entrega de alimentos a comedores”

Marco Galán, de la Unión de Trabajadores de la Encomia Popular (UTEP), dijo a La Nueva Mañana que la adhesión de ese sector al paro y movilización se hace “sumando a las reivindicaciones del conjunto de trabajadores, pymes, trabajadores de la cultura, radios y movimientos de comunicación comunitaria, el reclamo para que se normalice de manera inmediata la entrega de alimentos a los merenderos y comedores en todo el país”.

Asimismo, el dirigente social reclamó por el “sostenimiento del financiamiento para las obras de los barrios populares vinculado a la Secretaría de Integración Social Urbana, para continuar el trabajo y la organización en cientos de barrios y asentamientos populares”.

Galán agregó que “debe regularizarse el Potenciar Trabajo y cesar la baja indiscriminada de este programa”, pidiendo también que “se actualice con un índice real su valor”, y que pueda constituirse “el fondo para el financiamiento de la compra de equipamiento para efectivamente funcione este programa de la economía popular”.

“A la movilización se sumará mucha gente suelta”

Olga Sayago, secretaria Adjunta de la CTA de los Trabajadores de Córdoba, puso en relieve el nivel de organización alcanzado y que se tradujo en la convocatoria unitaria al paro y movilización de este miércoles.

“Tenemos muchísimas expectativas, porque hay mucha bronca, desazón y tristeza”, amplió la dirigente.

Y concluyó: “Estamos en una circunstancia económica, social y política muy difícil y en Córdoba se agrava más aún. Tenemos expectativas de que no solamente las organizaciones saldrán a la calle, sino también gente suelta se va a sumar a la marcha”.

También dialogó con La Nueva Mañana Agustín Zárate, del Sindicato de Músicos de la Provincia. Confiado de que la convocatoria será masiva, sostuvo que no duda de que muchos saldrán a la calle este miércoles para manifestarse contra las medidas del Gobierno, que atentan directamente contra los trabajadores”.

“El paro y la concentración será exitoso”, una consecuencia “del gran trabajo que se viene llevando a cabo estas semanas desde las distintas organizaciones gremiales”.

Las y los periodistas de La Nueva Mañana, desde este medio autogestivo buscaremos reflejar, con la mayor responsabilidad, toda la información que se produzca durante esta jornada, a propósito de la medida de fuerza declarada contra las medidas de ajuste.

Porque amamos este oficio, defendemos nuestro derecho a trabajar en libertad y nos solidarizamos con todos aquellos y aquellas que sufren los embates de políticas regresivas.

