Daniel Salamone, el veterinario que podría liderar el Conicet, negó su cierre

"El Conicet es uno de las organizaciones más prestigiosas no gubernamentales de Latinoamérica", destacó Salamone.

En el marco de su "plan motosierra", en plena campaña electoral, el electo presidente Javier Milei había adelantado que si ganaba, la ciencia y la tecnología quedaría "en manos del sector privado"; y ante la repregunta de un periodista, respecto del prestigioso Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), concretamente, Milei reiteró enfática y escuetamente: "En manos del sector privado".

Sin embargo, en una entrevista periodística, el médico veterinario Daniel Salamone, mencionado como posible titular del Conicet en la gestión de Milei, negó que esté en los planes cerrar el organismo y anticipó que buscará "orientar la investigación en las áreas que necesita el país".

"El Conicet es uno de las organizaciones más prestigiosas no gubernamentales de Latinoamérica y tiene científicos que son increíbles, pero eso no quiere decir que estemos haciendo todo bien", señaló Salamone, quien aseguró que "no se aumentó la producción (científica)".

"Además de los mecanismos que existen, vamos a buscar formas alternativas para tratar de ser competitivos y hay escenarios que son totalmente nuevos" para el financiamiento de los proyectos científicos, indicó el médico veterinario.

Y en ese sentido, explicó que apunta a tornar mucho más atractiva la oferta del organismo, para cristalizar la participación privada.

Finalmente, consultado concretamente sobre las críticas que tiene sobre el funcionamiento del organismo, Salamone dijo que hay "algunas líneas de investigación que no tienen la coherencia que uno piensa" y manifestó que en ellas "estamos poniendo la plata cuando hay gente que no está comiendo".

Fuente: NA

