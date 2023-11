La comunidad universitaria se pronunció por la democracia y la educación pública

En la sesión de este martes del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el decano de la Facultad de Ciencias Químicas, Marcelo Mariscal, leyó el pronunciamiento de más de 4.000 universitarios y universitarias, a favor de las universidades públicas y del sistema científico nacional.

El escrito, titulado “Defendamos la democracia, la educación pública, la ciencia y tecnología: universitarios y universitarias de la UNC por un futuro con más desarrollo, igualdad y soberanía”. fue refrendado por decanos, ex decanos, ex rectores, consiliarios, autoridades de instituciones del sistema científico de Córdoba, docentes, no docentes y estudiantes.

Entre los firmantes, aparecen Carolina Scotto (ex-rectora y ex decana); Francisco Tamarit (ex-rector y ex decano); Gerardo Fidelio (ex vicerrector y ex decano); Silvia Barei (ex-vicerrectora y ex decana); María Inés Peralta (decana); Mariela Parisi (decana); Ana Mohaded (decana); Flavia Dezzutto (decana); Marcelo Mariscal (decano); Patricia Silvetti (decana); Marcelo Conrero (prorrector y ex decano); María Angélica Perillo (directora Conicet Córdoba) y Héctor Gabriel Tavella (director Laboratorios Hemoderivados y ex decano).

No rubricaron el documento las máximas de la Casa de Trejo, como el rector Jhon Boretto y la vicerrectora Mariela Marchisio. Tampoco algunos decanos. Sí se observa que se sumaron autoridades y ex autoridades pertenecientes a distintos espacios políticos dentro de la universidad.

El escrito, si bien no habla de nombres, de cara al balotaje del próximo domingo claramente rechaza las propuestas de la fuerza de ultraderecha que postula a Javier Milei para Presidente, en tanto reiteradamente se mostrado propenso a un achicamiento del Estado, contrario a la educación pública y a la investigación científica apoyada por el Estado, llegando a decir que lo ideal sería "arancelar" las casas de altos estudios y respecto al Conicet directamente cerrarlo.



"No podemos ser neutrales"

El decano de la Facultad de Coiencias Químicas, Marcelo Mariscal, quien leyó este martes ante los consejeros el pronunciamiento, dijio a La Nueva Mañana "que uno tiene que ser neutral en estas cosas, aunque algunas autoridades consideren eso, nosotros entendemos que, sobre todo quienes tenemos exposición y quienes nos han elegido, por supuesto que esperan que defendamos las instituciones, porque somos quienes estamos a cargo de ellas, por lo tanto consideramos que la neutralidad no es una opción".

Mariscal sostuvo que motivó el pronunciamiento en defensa de la educación y el sistema científico el hecho de que estos temas estuvieron muy presente durante toda la campaña electoral. "Nos pareció importante generar este pronunciamiento en favor de la defensa de la educación pública tal como la conocemos, con sus problemas pero desde ahí, desde esa base, mejorar todo lo que haya que mejorar", añadió el decano de Ciencias Químicas.

Y destacó que el pronunciamiento "fue firmado por diversos espacios políticos, autoridades actuales, ex autoridades, ex rectores, ex decanos; y por un grupo importante de universitarios, docentes, estudiantes, egresados, no docentes", en momentos que el país "está definiendo un destino, y las dos propuestas no parecen lo mismo, los candidatos han expresado diferencias en cuanto a su proyecto de educación y también respecto al desarrollo de la ciencia y ka tecnología para generar soberanía".

Mariscal concluyó: "Quienes estamos y habitamos en la universidad, nos pronunciamos en favor de un modelo, sin estar diciendo directamente a quien vamos a votar, estamos defendiendo un modelo en el cual la educación superior es responsabilidad del Estado".