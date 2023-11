¿Cómo impactará la economía en el cuarto oscuro?

Especial para La Nueva Mañana

En la recta final de cara a la elección que decidirá quién tomará las riendas del país por los próximos cuatro años, la economía alternó buenas con malas. Si bien lo que se vota de manera explícita, dada las ostensibles características de la oferta electoral, es a un profesional de la política o a un marginal de ella para resolver los problemas acuciantes, sabido es que el estado de la economía pesa a la hora de elegir en el cuarto oscuro.

En consecuencia, la inflación de tres dígitos dejaría al gobierno sin posibilidades, más aún cuando el candidato oficial es el mismísimo ministro de Economía. Pero abandonando la tentación de esa lógica lineal, veremos que hay una serie de indicadores económicos que complejizan el monitor económico y probablemente también impacten en la decisión del electorado. Algunos de ellos obtienen signo positivo, otros apenas neutro y también los hay en rojo.

Los dólares y la inflación el talón de Aquiles del gobierno

La inestabilidad cambiaria es sin lugar a dudas el principal problema con el que ha tenido que lidiar este gobierno sin poder siquiera atisbar una solución. Frente a la escasez de reservas se implementó una batería de medidas parciales para evitar devaluaciones “de un tirón” con efectos recesivos. Las más destacadas fueron: tipos de cambio diferencial para las principales exportaciones agropecuarias; un dólar bajo para la importación de insumos, pero con regulaciones para las compras en el exterior; sumado a congelamiento del dólar oficial o un tipo de cambio atado a la suba de precios para que no pierda competitividad, según la ocasión.

Parcialmente lograron su cometido, pero el inconveniente principal no se resolvió. Las reservas del Banco Central no se consolidan y esa inestabilidad agrava el otro principal problema. La inflación. Es decir, a la alta inflación que ya lleva más de un lustro se le sumó la alta inestabilidad cambiaria. En efecto, como los dólares son insuficientes, la expectativa devaluatoria es permanente, lo cual en una economía altamente indexada hace que los precios vuelen. La mayor preocupación viene por el lado de los alimentos que acumulan en el año una suba de 134%. Esto es catorce puntos más que el promedio general.

No obstante, en este ítem, la foto previo a ir las urnas se muestra levemente positiva con una desaceleración de los precios de octubre. El último reporte oficial sobre inflación muestra una baja de cuatro puntos porcentuales en relación a la inflación del mes anterior. Lo cual permitirá a los salarios del sector privado recuperar, tras dos meses de perder contra las subas. Esto último es determinante para la salud de la demanda. Las diferentes cláusulas paritarias que ajustan los salarios según la inflación comienzan a gatillarse para no perder poder de compra.

En lo que respecta al trabajo asalariado se advierte un paulatino crecimiento: la oferta laboral del sector privado lleva alrededor de 30 meses de aumento mensual ininterrumpido.

La inflación marida con alto nivel de empleo y mucha informalidad

En donde se registran números positivos (más destacable aún en un contexto de inestabilidad) es en los niveles de empleo. Los últimos reportes de Indec dan cuenta que, pese a todo, el desempleo está en un bajo histórico. Las estadísticas dicen que sólo el 6% de los argentinos que están en condiciones de trabajar están parados. ¿Esto significa que el resto de los ocupados no tiene problema de ingreso? Por supuesto que no. Atrás de las cifras de ocupación hay realidades tan variadas como disímiles. Así las cosas, es vital para muchos trabajadores no registrados el acceso a algún subsidio social para poder así hacerse de un ingreso magro.

En lo que respecta al trabajo asalariado, también se advierte un paulatino crecimiento. La oferta laboral del sector privado lleva alrededor de 30 meses de aumento mensual ininterrumpido. De este modo los trabajadores registrados en relación de dependencia de las empresas privadas llegaron a la cantidad de 6.384,5. Una cifra superior a la cantidad de asalariados totales durante principio del 2018, que es cuando el gobierno de Mauricio Macri obtuvo sus mejores números de empleo.

El consumo, la turbina económica a la que Massa le enciende una vela

En suma, hay alta inflación, pero también nivel de actividad. Hay escasez de dólares en las arcas del Banco Central y, al mismo tiempo, recomposición de puestos de trabajo. Hay sectores económicos seriamente afectados, pero también el complejo automotriz clave en la generación de puestos de trabajo de alta calificación y bien remunerados consolida crecimiento. En los primeros diez meses del año, aumentó la producción de vehículos en relación al año pasado un 16%, también lo hicieron las exportaciones del sector y el comercio de OKM.

Las últimas cifras publicadas por los concesionarios de automóviles a estrenar muestran que las ventas del sector continúan con los números en verde. En el mes que acaba de concluir se vendieron más de 41 mil autos cero kilómetros. Lo que significa 9.248 vehículos más que en el acumulado del año pasado. Además, desde el sector advierten que actualmente hay una demanda insatisfecha, con lo cual esperan que las ventas continúen con esta dinámica.

¿Se trata de adelanto de consumo por la alta inflación para cubrirse de la inestabilidad política/económica? Seguro que sí, pero como ocurriera también con la demanda de otros bienes durables como heladeras o televisores, la ocupación hotelera durante los fines de semana largo o con la compra compulsiva de tickets de conciertos internacionales … los pesos están. Se derriten si no son utilizados, claro que sí, pero la gente cambia su trabajo por pesos y los tiene en el bolsillo prestos a ser utilizados. ¿Se hará notar esto el domingo?

El problema de acceder a los bienes de consumo

Para el consultor político Jaime Durán Barba, la gente señala a la economía como el principal problema del país. Pero no se trataría de los grandes problemas económicos en abstracto, sino que -de acuerdo a estudios realizados en Argentina- la percepción del problema consiste en el acceso a bienes de consumo, destacó el consultor. En resumidas cuentas, la economía está bien o está mal para un adulto promedio, según pueda o no cumplir con los gustos elementales de sus hijos. En efecto, “si la gente estuviera tan mal no votaría por ese señor”, reflexionó quien fuera consultor estrella de Mauricio Macri luego del resultado de la elección pasada.

Le alcanzó al tigrense en la segunda vuelta, resta por ver si también se impondrá este factor en una contienda tan inusual como lo es un ballotage.

