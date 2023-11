El bloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) solicitó este martes una reunión de la Bicameral de inteligencia, para tratar "el espionaje a la Corte Suprema" y pidió que se analice el vínculo con la causa del legislador Rodolfo Tailhade (FdT), quien a su vez negó conocer al policía detenido en el marco de la investigación y advirtió sobre la puesta en marcha de "una operación armada por (el titular del máximo tribunal) Horacio Rosatti".

Tailhade habló en una entrevista con la TV Pública, donde rechazó conocer al ex policía Ariel Zanchetta pero además atribuyó al eventual pedido de su desafuero mencionado desde JxC (una solicitud que solo puede hacer la Justicia) a "una operación armada" por Rosatti y su asesor Silvio Robles.

Para Tailhade, titular de la comisión de Justicia de la Cámara baja, el objetivo de lo que definió como una "operación" impulsada desde las autoridades de la Corte es "descalificar" el trabajo de la Comisión de Juicio Político que analiza la conducta de los propios jueces del tribunal.

En tanto, el diputado Cristian Ritondo, que encabeza el bloque del PRO, anunció en una conferencia de prensa que JxC le requirió hoy al legislador del FdT Leopoldo Moreau que convoque de manera urgente a la Bicameral de Inteligencia y que se constituya "una subcomisión" para seguir el caso desde el Congreso.

Los vínculos con Zanchetta

Tailhade, en sus declaraciones a la TV Pública, dijo que mantuvo "tres intercambios" con el ex agente de la PFA Ariel Zanchetta pero que nunca le compró información "ni a él ni a nadie", y aseguró no conocerlo.

"Tengo tres intercambios con esta persona que está detenida, a quien no conozco, no tengo la menor idea de quien es. Nunca le pedí información, mucho menos le compré información, ni a él ni a nadie", subrayó el diputado del FdT (ahora Unión por la Patria).

"Me di cuenta que no era demasiado serio el muchacho y nunca le di bola", añadió.

Tailhade resaltó que fue "hace 17 días" que "trascendió" que su contacto estaba en el teléfono celular de Zanchetta, el ex policía detenido como parte de la investigación, y contó que en ese mismo momento hizo "una presentación ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi" para que lo convocara "de inmediato" a declarar. "Pero hasta ahora no me llamó", afirmó.

Pedido de expulsión

En tanto, otro grupo de legisladores nacionales, entre los que se encuentran las dipútadas por Córdoba Soher El Sukaria y Adriana Ruarte; y el diputado Oscar Agost Carreño, presentaron ante la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución.

En su parte resolutiva, dice: "Expulsar, en los términos del Artículo 66 de la Constitución Nacional, al Sr. Diputado Nacional Luis Rodolfo Tailhade por la causal de inhabilidad moral sobreviniente, en razón de su presunta participación en una organización criminal dedicada al espionaje ilegal y otras actividades ilegales".

