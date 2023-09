Schiaretti: "Patricia Bullrich plantea disparates que son antidemocráticos"

En el acto de relanzamiento de su fórmula, Schiaretti aseveró: "Ella no puede arrogarse la potestad de decir quien va a ser o no candidato a presidente".

En el marco del relanzamiento de la fórmula de "Hacemos por nuestro país", Juan Schiaretti y Florencio Randazzo encabezaron este miércoles por la tarde un acto en el auditorio principal de Sociedad Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la segunda etapa de su campaña, de cara a las elecciones del 22 de octubre próximo, el multitudinario acto comenzó con las palabras del candidato a diputado nacional Diego Bossio y continuó con un enardecido gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora.

El mensaje para este tramo de la campaña será “el voto que vale”, defendiendo la propuesta schiarettista contra la grieta que fomentan Juntos por el Cambio y Unidos por la Patria.

A su turno, Florencio Randazzo agradeció a Schiaretti por haberlo elegido para integrar la fórmula presidencial. "Quiero agradecerte ´Gringo´ por haber confiado en mí para acompañarte en este sueño, que es la construcción de un país con justicia social, con igualdad. Un país que funcione y que sea normal, como solés decir vos. Agradecemos a quienes nos acompañan en esta propuesta que no quiere volver al pasado, a los militantes que transitan este camino de convicciones y de coraje", señaló el ex Ministro del Interior y actual diputado nacional.

"Parece ser que no hay ideas de como resolver los problemas del presente y del futuro. Por eso volvemos al pasado", enfatizó.

"Iniciamos este camino sabiendo lo difícil que era vencer la grieta, que es un negocio de la dirigencia política, de medios de comunicación, de empresarios prendados y que está alejado de los problemas que tiene la sociedad", enfatizó.

Y siguió: "Y de repente nos sorprendemos cuando un emergente como Javier Milei es el candidato más votado. La política se sorprende y se pregunta qué paso, apelan al miedo sin darse cuenta que hoy la sociedad no le tiene miedo ni siquiera al salto al vacío. Porque el dato mata al relato. La Argentina de los últimos años generó más pobreza, más desocupación y menos calidad en los servicios públicos que presta. Terminó con el sueño del ascenso social con el que sueña los que venimos del campo popular o el peronismo. Con ese sueño de que nuestros hijos podrían estar mejor que nosotros. Esa Argentina se terminó y se recupera volviendo a la política, poniédola en el lugar que nunca debió haber perdido", enfatizó Randazzo.

Y aseguró que lo une a Schiaretti la voluntad de recuperar los valores, como el de la palabra, y el sentido de pertenencia. "Somos solidarios y humildes, venimos de la militancia política y creemos en la gestión que le cambia la vida a la gente. Si la política no sirve para resolver los problemas de la sociedad, directamente no sirve".

"Es necesario las ideas osadas y acabar con esa Argentina conservadora, que solo es progresista o liberal en los discursos", advirtió el candidato a vicepresidente. "Nos hemos encontrado con un sentimiento de resignación y que es imposible construir un país con oportunidades. Tengan la tranquilidad que todos los políticos no somos iguales. Este es el momento de rebelarnos. Porque cuando los que mandan pierden la vergüenza, los gobernados pierden el respeto", manifestó.

"No nos podemos resignar a un país con inflación, donde 6 de cada 10 chicos es pobre, a que parezca normal tener un trabajo informal. Venimos con Schiaretti a decirles que es posible la construcción de un país normal. Nosotros hacemos política para honrar el apellido de nuestros padres y no hipotecar el futuro de nuestos hijos", cerró Randazzo.

A su turno, Juan Schiaretti concluyó el acto que tuvo por premisa "El voto que vale para hacer un país normal", con un discurso agradeciendo a la militancia y a los votantes haberlos elegido entre las 22 fórmulas de precandidatos presidenciales y permitirles la participación en las elecciones Generales de octubre.

"Creo que en agosto quedó claro que es loque no quiere la gente, y también su enojo y frustración. La sociedad argentina quiere un cambio y dijo en las urnas: ´Basta de la grieta y basta a los dos últimos gobiernos que fracasaron como fueron el de Cambiemos y el Kirchnerismo, y por eso los relegó con su voto", enfatizó el gobernador cordobés.

"Como todo movimiento que viene desde abajo, la dirigencia que sigue considerando a la política como una mesa de Saldos y Retazos y se empeña de ocuparse de sus cosas y no resolver los problemas de la gente, se llevó una gran sorpresa porque no vio venir ese resultado en las PASO", continuó.

Schiaretti fustigó a JxC y al gobierno nacional

Schiaretti fustigó además a los referentes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, de quienes dijo "se trenzaron en una feroz interna creyendo que el que ganara iba a ser el próximo presiente argentinos".

"No percibieron que todos los argentinos sabíamos que el gobierno de Macri había fracasado rotundamente y que él es el responsable de la vuelta del Kircherismo al poder. No solo no lo supieron a ver, miran azorados y recurren a ver si para poder hacer pie, buscan quien puede ser candidato a ministro de Economía que es lo que está haciendo la candidata de JxC y plantea disparates que son antidemocráticos. Como es arrogarse ella la potestad de decir ella quien va a ser candidato a presidente, cuando fue el pueblo argentino con su voto quien dijo hace menos de un mes quién podía serlo en las PASO", enfatizó Schiaretti refiriéndose a los dichos de Bullrich sugiriendo al cordobés que se bajara de la carrera electoral.

"Ofende a los habitantes de mi provincia cuando va a decirles cómo deben votar. Yo quiero plantearlo con todas las letras: Nadie es el dueño de los votos de Córdoba, solo los cordobeses. Y nadie es el dueño de los votos de los argentinos, sino de ellos mismos que saben como premiar o castigar a los dirigentes", manifestó.

De esta forma, dijo que por un lado JxC aún tiene "su división a cuesta" y que la coalición está a punto de fracturarse; mientras que por el otro, el actual gobierno está "falto de reflejos" y que "nos sumió en la mayor desesperanza, en mayor pobreza, en más desempleo y una inflación descontrolada".

Ideas que nunca se aplicaron

Por otro lado, Schiaretti se refirió a las otras tres fuerzas que pugna por llegar a la presidencia como su propio espacio y la Izquierda, pero se detuvo en la propuesta de La Libertad Avanza al señalar que "expresa ideas que yo sinceramente no veo que se hayan aplicado en ningún lugar del mundo". Y aclaró: "En esto no hay nada personal contra el candidato Javier Milei".

"Esto me hace pensar que esas ideas tengan éxito en Argentina. Si se gasta más de lo que ingresa no hay convertibilidad, ni dolarización que salve", afirmó.

"Nosotros, quienes integramos Hacemos por Nuestro País que traemos experiencia de gestión, y expresamos respeto por las instituciones y federalismo", dijo Schiaretti. Y remarcó que Hacemos por Nuestro País encarna la racionalidad, el sentido común, y la capacidad de gestión. “Queremos un país federal y una Argentina normal”, concluyó.

