"Si votan a los mismos de siempre o al abismo, después no se quejen"

“No nos bajamos nada”. Con estas palabras inició el acto de relanzamiento de la fórmula que integran el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti junto a Florencio Randazzo, del espacio “Hacemos por nuestro país”, este miércoles en la Sociedad Rural de Buenos Aires.

El responsable de aseverar con convicción que la voluntad es seguir adelante en la compulsa para participar de las elecciones Generales del 22 de octubre, fue Diego Bossio, candidato a diputado por el espacio electoral, jefe de campaña y el extitular de la Anses refutando así la sugerencia de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Sobre Bullrich, Bossi recordó que “fue parte del gobierno que se fue en helicóptero (era ministra de Trabajo bajo la presidencia de Fernando De la Rúa) y luego del gobierno de Macri (donde fue Ministra de Seguridad) que fue un fracaso”.

“No nos bajamos porque dar a pelea hasta el final es una obligación para los peronistas”, señaló Bossio dando arranque así a pasajes muy fuertes contrarrestando las consideraciones de quienes minimizan los votos que tuvo en las PASO la fórmula de Schiaretti-Randazzo.

Y dirigiéndose a Juntos por el Cambio, el ex titular del Anses dijo: “Ellos se tienen que hacer cargo de la aparición de Javier Milei que promete ideas locas y medidas milagreras. Los incendios no se apagan ni con el macrismo ni con el kirchernismo, pero tampoco con un salto al vacío. A las ideas locas y el salto al vacío, o al ventajismo que nos plantean algunos candidatos, a esto de querer sacar conejos de la galera donde no los hay, le contraponemos el sentido común, la responsabilidad, la gestión, una firme vocación y respeto por la política, la unidad nacional y las ganas de sacar a la Argentina de esta decadencia que tanto nos duele”, aseveró Bossio.

Fue la antesala de un enardecido discurso del gobernador electo de la provincia de Córdoba, el actual intendente Martín Llaryora, que en tierra de “los pituquitos de Recoleta”, defendió la propuesta del espacio “Hacemos por nuestro país”.

“Primero nos decían que no nos íbamos a presentar. Después nos decían que no íbamos a llegar. Y hora estamos acá: y en las próximas elecciones hay una esperanza en la Argentina con la lista de Juan y Florencia, y esto lo construimos juntos, aún ante el desatino de muchos”, comenzó diciendo Llaryora.

Destacando que se puede ganar o perder en las elecciones, subrayó: “A veces las cosas se dan o no se dan, lo que uno no puede hacer es sacrificar sus convicciones. Y nuestra convicción es que Argentina pueda ser un país distinto porque tiene un futuro enorme. Necesita un proyecto para todos los argentinos y no sólo para los de la ´República del AMBA´, de Capital Federal y parte de la provincia”, enfatizó Llaryora.

💬 “Los que estamos aquí somos un grito de esperanza. Por eso, acompañar a @JSchiaretti es acompañar la única certeza que tiene Argentina de tener un gobierno con oportunidades de crecimiento y de progreso” @MartinLlaryora #SchiarettiPresidente #UnPaísNormal pic.twitter.com/Z2HJMs8fGS — Hacemos por Nuestro País (@hacemosxpais) September 6, 2023

"Acá en la Capital Federal es el distrito más subsidiado de la Argentina; aca todo el mundo tiene un plan, porque se le subsidia la luz, las cloacas, el agua, el transporte y la seguridad. Porque la Policía federal que tiene que cuidar el país, acá el barrio más rico se lo cuidan las fuerzas federales. Nosotros quermos un país en serio, con oportunidades para todos. Queremos un país que no condene a la gente a tener que exiliarse viniendo a Buenos Aires", disparó Llaryora.

"Cuantos trabajadores se tuvieron que venir de sus provincias porque este país no da las mismas condicciones ne todos lados, no supo construirse con igualdad y federalismo. A veces nos critican los modos en que lo decimos, pero lo que tendría que doler son los miles que tienen que emigrar en busca del progreso, y rebotan. Que termina poblando el conurbano o están tal vez aquí viviendo en un departamento de 2 x 2, y esta visión porteña de gobierno nos ha llevando a un interior sin obra y sin progreso", subrayó el gobernador electo.

"Año tras año nos vienen gobernando con una visión unitaria. Necesitamos que este proyecto nacional llegue a gobernar para cambiar esto y podamos armar el país federal que pesaron nuestros próceres. Para el progreso de la patria. Hagan esta Argentina productiva, sáquennos las retenciones, hagan las obras del interior, permítamos que generemos trabajo, no queremos subsidios, queremos trabajo. Y para eso necesitamos un gobierno liderado por gente que piense distinto", señaló Llaryora.

"En este momento histórico, la única certeza que tiene Argentina, que si ponen a Juan de presidente y a Florencio de vice, va a tener una posibilidad de que Argentina que progrese. Si votan a los mismos de siempre o votan al abismo, después no se quejen", advirtió.

"Florencio (Randazzo) sabe que esto es una patriada. Gracias a Juan y a Florencio por no bajar las baderas del federalismo. No nos vamos a correr de la huella, aunque del otro lado vengan desgollando", dijo enérgico Llaryora.

"Los que estamos hoy acá somos los que nos vendimos nuestras convicciones y gritamos verdades desde el interior. Hace pocas horas, casi en forma antidemocrática, fueron a pedirnos que nos bajáramos (de la compulsa electoral). Yo les digo: ¨Porqué no se bajan ustedes que son los causales de que la Argentina esté fundida y son responsables de esta crisis económica y social. Bájense ustedes hagan un favor a la patria", continuó Llaryora con efusividad.

"Es más, que se bajen los responsables de la grieta, los que nos metieron en los últimos dos gobiernos en una pelea sin cuartel y sembraron en la Argentina, el odio, la división y la inoperancia. Si se bajan, dejarán dos opciones de cambio reales: en una, tal vez el abismo, y la otra la certeza, la gestión, la esperanza y el progreso", aseveró el gobernador electo.

Y cerró abogando por el voto federal: "Nos vienen a hablar del ´Voto útil´. Yo les vengo a hablar del voto inútil. Inutil es votar a los mismos de siempre, a los partidos que les tocó gobernar y no supieron qué hacer y nos hundieron en el fracaso".