Kyshakevych: "El negocio en Córdoba siempre ha sido el antikirchnerismo"

La legisladora provincial de Hacemos por Córdoba, Tania Kyshakevych, sostuvo en una entrevista periodística que "el negocio" del peronismo de la provincia fue marcar una grieta con el kirchnerismo, y contrastó dicha posición, destacando que el ex gobernador José Manuel de la Sota había "convocado a la unidad" del justicialismo antes del accidente en el que perdió la vida.

"Cuando me dicen a veces que De la Sota no hubiera apoyado a (la candidatura presidencial de Sergio) Massa, les recuerdo que antes de su muerte, el ex gobernador llamó a la unidad nacional para unir a todas las expresiones del peronismo. El negocio en Córdoba siempre ha sido el antikirchnerismo", señaló la legisladora en declaraciones a El Destape Radio.

Kyshakevych lamentó que el candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, el gobernador Juan Schiaretti, tenga en la actualidad una postura "funcional al antiperonismo"; y sostuvo que los acuerdos políticos en Córdoba "están con la derecha", que representa (el expresidente Mauricio) Macri, lo que dificulta consensuar con el peronismo local.

La legisladora del Departamento Ischilín comparó la convocatoria que había hecho De La Sota en 2018, meses antes de fallecer, con el llamado al armado de un "Gobierno de Unidad Nacional" que realizó semanas atrás Sergio Massa, precisamente en la localidad cordobesa de Tío Pujio.

"Se trata de definir un proyecto que acompañe al peronismo y tenga coherencia. Esta discusión se da ahora a nivel nacional y ahora dicen que hay que votar a (Juan) Schiaretti porque beneficia a Córdoba", apuntó críticamente la legisladora.

Schiaretti se da cuenta que el peronismo no tolera más su coqueteo con juntos por el

Cambio, y obliga a Giordano a estar en la foto de BsAs mañana. NO NOS ENGAÑAN MÁS! Que schiaretti se vaya a juntos por el

Cambio si tanto le gusta, y deje en libertad al peronismo de Córdoba. — Tania Kyshakevych (@taniakysha) September 5, 2023

En otra entrevista periodística, dijo Tania Kyshakevych que "Schiaretti está fundiendo el peronismo cordobés" y exhortó al peronismo que se referencia en José Manuel De La Sota tomar cartas en el asunto: "Será una responsabilidad de los delasolistas que hagamos algo antes de que sea tarde".

