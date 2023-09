"No sería malo que Juan Schiaretti deje de ser candidato", apuntó Bullrich

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, durante su visita en Río Cuarto en medio de la campaña con miras a octubre, planteó este martes que "no sería malo" que el gobernador Juan Schiaretti, que sacó 3,8% de votos en las Paso, "deje de ser candidato y piense en otras instancias de su colaboración con el país".

“Hay que dejar que el voto a Schiaretti se disperse como quiera. No sería malo que Schiaretti ahora no sea candidato a presidente. No sería malo, sería una buena idea”, reforzó la líder del PRO en una entrevista que le brindó a Pulxo 95.1.

“En ese momento, cuando se habló con Schiaretti, interfería en las elecciones provinciales. Esa decisión nos partió al medio en Córdoba. Nosotros no tenemos un problema con Schiaretti, ni diferencias insalvables. Nosotros lo que no queríamos era que fuera una forma de hacernos perder las elecciones en Córdoba, que fue lo que sucedió", indicó la ex ministra de Seguridad en declaraciones radiales y agregó: "No le saco méritos a quien ganó, pero nosotros estamos convencidos de que sin ese tema ganábamos Córdoba. Bueno, es imposible de medir lo que yo les digo, pero yo estoy absolutamente convencida”.

En Río Cuarto Bullrich anunciará su plan Agroindustrial; visitará una planta de biodiésel; hará una caminata por la Plaza Roca, en el centro de la ciudad; almorzará en el patio de comidas de un shopping y recorrerá un emprendimiento de yerba mate y té.

