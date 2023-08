Vizzotti sostuvo que el plan sanitario de Milei lo aplicó Thatcher y fracasó

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, consideró este martes que la propuesta de eliminar la gratuidad de la salud pública que pregona el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, es una política que, "lejos de ser innovadora, ya se intentó implementar, no funcionó y se debió retroceder" en naciones como el Reino Unido, durante el gobierno de la conservadora Margaret Thatcher, durante la década de los '80.

Los impulsados por Milei son "modelos que no son innovadores, que ya sucedieron y fracasaron", enfatizó la titular de la cartera sanitaria, para quien "el ejemplo más importante" de ello "es el sistema de salud del Reino Unido en la época de Margaret Thatcher, que lo implementó y lo que acabó sucediendo, por ejemplo, es que aumentaron las infecciones intrahospitalarias, fallecieron personas por no poder acceder a la salud y se debió retroceder" en tales políticas.

Entrevistada por Télam, Vizzotti admitió que en materia sanitaria "queda muchísimo por hacer, nunca es suficiente", a la vez que se pronunció en favor de "parar la pelota, analizar todo lo que hace el Estado, todo lo que cubre, la articulación (que lleva a cabo) con las jurisdicciones y comprender la complejidad que tiene el sistema de salud con otros subsectores (NdR: obras sociales y compañías de medicina prepaga) y con el sistema de seguridad social".

"En Argentina, incluso con todas las dificultades, la población recibió la atención. No obstante y con muchísima humildad, tenemos que seguir escuchando sus necesidades a sabiendas que es un momento muy difícil para el país y el mundo, y falta mucho por hacer", señaló Vizzotti, quien ponderó el rol estratégico que ha tenido el Consejo Federal de Salud durante la gestión que encabeza el presidente Alberto Fernández.

Ese órgano "es un ámbito donde ministros y ministras de salud de las diversas jurisdicciones, y provenientes de distintos partidos políticos, han logrado consensos y sortear la grieta en muchísimos momentos", consideró la funcionaria.

Conceptos salientes

Preguntada la funcionaria sobre su análisis de las pasadas elecciones primarias, respondió: "Ese impacto debe ser transformado en movimiento y en mucha información para no quedar congelados en él. Primero hay que escuchar muchísimo y después hay que revisar un poco (lo realizado) porque muchas veces el rol del Estado está tan naturalizado que no lo logramos visualizar. En materia sanitaria, el Estado nacional tiene un rol rector dado que la salud está delegada en las jurisdicciones, lo cual da una perspectiva federal y conlleva un desafío a la gestión de la salud que realiza el Ministerio".

Y respecto a ciertas ideas de la fuerza política triunfante en las PASO, como la de terminar con el Ministerio de Salud y que el mercado albergue a quien pueda albergar, Vizzotti dijo: "El Consejo Federal de Salud ha sido un ejemplo de cómo es posible focalizarse en las coincidencias y en la comprensión de que lo que hacemos nos trasciende y que en el medio hay gente. Incluso en momentos de muchísima incertidumbre pudimos tomar decisiones".

Y añadió: "No lo digo solo por la pandemia (de coronavirus), porque tuvimos el brote de viruela símica, el de dengue, el de influenza aviar, el del virus sincicial respiratorio. (...) Es decir, no estamos hablando solo de una crisis de la magnitud de la pandemia, sino de de situaciones que suceden habitualmente y en las cuales se ha podido coordinar con las jurisdicciones y ha prevalecido la importancia del rol que tenemos como tomadores de decisiones, porque en el medio hay gente y realmente a mí me parece que eso es algo muy, muy relevante en materia de lo que podemos hacer más allá de las diferencias (en materia) de políticas partidarias cuando hay algo mucho más importante.

Fuente: Télam (por Alejandro Delgado Morales)