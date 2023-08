Continúa la campaña solidaria "Todos por "Fortu" para evitar que pierda su voz

Cristopher Barrientos es de Córdoba Capital, tiene 11 años y le dicen "Fortu". En los últimos meses recibió un diagnostico que cambió su vida y la de su familia: padece de un engrosamiento de las cuerdas vocales y tiene dos nódulos avanzados, además de un tumor benigno de tercer grado en la laringe.

Este diagnóstico hace que en caso de no ser sometido a una microcirugía láser, corra riesgo de perder su voz y de padecer cáncer de laringe a futuro.

Por ello su familia lanzó una campaña solidaria con el objetivo de reunir 8 millones de pesos (17.500 dólares) que es lo que sale la cirugía que puede curarlo.

En diálogo con La Nueva Mañana, la mamá de "Fortu" explicó cómo llegaron al diagnóstico y la importancia de obtener el dinero para evitar que el nene siga creciendo y desarrollándose saludablemente.

"Cuando Fortu nació empezó a hacer laringitis cada dos por tres, por lo que la pediatra nos recomendó un tratamiento por seis meses con corticoides con budesonida y salbutamol. Sin embargo, siguió haciendo laringitis y faringitis. En uno de esos episodios, cayó internado porque la infección le tomó el pulmón derecho", cuenta Patricia Videla.

Allí fue que decidieron consultar a un otorrinolaringólogo, quien le hizo una fibroscopía, que arrojó que el niño tenía nódulos en las cuerdas vocales y le indicó a la familia que continuara tratándolo con fonoaudiología, ejercicios vocales y con corticoides. "Pero aunque hacíamos todo lo que nos indicaban los médicos, él siempre seguía enfermándose. Toma un helado y se enferma, se mete a la pileta y al otro día amanece enfermo, le agarra la tierra, el sol o el viento y también se enferma. Eso provocó que las cuerdas vocales se le fueron engrosando por la misma hacía por la misma tos. Hasta que hace un par de meses comenzó a escupir sangre y ahí buscamos otro médico que nos recomendaron, uno particular, el doctor Acosta, que al repetir la fibroscopía detecta además de los nódulos un tumor benigno y nos dice que debemos operarlo", explica la mamá de Fortu.

La cirugía que deben hacerle al nene sale 8.800.000 de pesos y la obra social no se la cubre dado que el médico con el que Fortu se atiende no es prestador. Por eso la familia lanzó una campaña solidaria para reunir fondos, a la vez que Patricia vende pastelitos y organiza rifas: "Estamos lejos de llegar a conseguir ese dinero para la cirugía que mi hijo necesita. Yo hago pastelitos, empanadas, rifas, todo para vender, para recaudar fondos, pero siento que no llego y cada vez me preocupa más la situación. Como mamá, quisiera saber que no me lo tienen que operar, pero en el fondo necesito que mi hijo se cure y que pueda tener una vida normal".

Datos para colaborar

Alias: todosporfortu

CVU: 0000003100052904006224

A nombre de Patricia Videla

Cuil 27264841386