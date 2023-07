JxC cuestionó a la Junta Electoral: "Han desalentado la participación"

"Hacía mucho que no se veía algo así´", cuestionó el espacio opositar a Junta Electoral y señaló que a la medianoche esperan "el 100% de las mesas contadas".

A poco de iniciarse la jornada electoral en Córdoba capital, Juntos por el Cambio (JxC) realizó una conferencia de prensa donde Juan Negri apuntó contra la Junta Electoral Municipal. “Han desalentado la participación de los vecinos de Córdoba con comunicados, a nuestro juicio, muy graves en medios públicos”, dijo el jefe de campaña de Rodrigo de Loredo.

“Hace mucho que no se veía una cosa así, que una junta electoral municipal le diga a los cordobeses 'miren, no los vamos a multar si no van a votar', detalló.

En ese marco, también destacó que los presidentes de mesa, que son la autoridad más importante del comicio, "muchos fueron notificados hace muy pocos días que tenían que ir a controlar comicios a caso 10 o 12 kilómetros de su domicilio" por lo que también "prácticamente han desalentado casi la participación de la gente en el control del comicio".

Por otro lado, el jefe de campaña de JxC indicó que en el oficialismo se ha respetado "muy poco" la veda electoral: "Hasta anoche nos llegaban informes, reunidos en clubes, es un modelo que se lo vimos al kirchnerismo" dijo Negri y añadió: "Ha habido también una violación de datos personales de todos los vecinos de Córdoba tremenda. Hasta hoy a la mañana, yo me preparaba para venir acá, recibíamos mensajes de textos preguntando de dónde sacaban los datos, nosotros sí sabemos.

Sobre cómo será el escrutinio, el espacio de De Loredo también cuestionó a la Junta Electoral de Córdoba tras informar que a las 12 de la noche solo va a tener el 90% de las mesas escrutadas: "Ya se anticipan, antes que comience el comicio, a decir que el 10% no va a ser legible. Nosotros queremos que esté el 100% de las mesas contadas", recalcó Negri.

