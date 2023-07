Elecciones en Córdoba: JxC presenta denuncia penal por falta de información

Lo anunció el Concejal y Jefe de Campaña, Juan Negri. Denuncian que “aún no cuentan con información para ejercer el control legal de la elección”.

A pocas horas de que inicien las elecciones para intendente en la ciudad de Córdoba, desde Juntos por el Cambio, presentan una denuncia penal donde aseguran que “a pesar de la insistencia en los requerimientos, aún no cuentan con información fundamental para ejercer el control legal de la elección”.

El concejal de Córdoba y Jefe de Campaña, Juan Negri, dijo que denuncian que “todavía no están confirmadas las autoridades de mesa pese a que por ley deben estar notificadas 20 días antes de la fecha de los comicios” y que “no hay información sobre la convocatoria a docentes, tanto provinciales como municipales, tampoco sobre la cantidad de voluntarios que se anotaron y que se hayan confirmado para ser autoridades de mesa”.

Entre los puntos que reclaman desde Juntos por el Cambio, señalan que “las autoridades de mesa fueron sorteadas sin tener en cuenta el domicilio de las mismas, por lo que en lugar de tener que asistir a un colegio de la zona donde viven, les queda cerca y conocen, muchas les toco un colegio que queda en zonas muy alejadas de su domicilio”.

*ES POR CÓRDOBA. ES POR LOS CORDOBESES. ES POR LA DEMOCRACIA. BASTA DE ATROPELLOS*



En relación al escrutinio, aseguran que “no hay información sobre el operativo despliegue – repliegue de las urnas, sobre las medidas de seguridad del Centro Operativo Monseñor Pablo Cabrera, recién el día de ayer a instancia de Juntos por el Cambio se convocó a los fiscales informáticos, que necesariamente deben controlar el procedimiento”.

Y agregan: “No se cuenta con más información que la existencia de un convenio con el Poder Judicial de la Provincia para su realización. La figura del Juez Electoral, que a la vez es la Secretaria de la Junta Electoral Municipal, la Dra. Miriam Beatriz Capone cubre el proceso de sospechas ya que hasta el 2021 fue apoderada del Kirchnerismo en la Provincia de Córdoba”.

Por último, también se refieren a “la publicación en medios de comunicación de la Junta Electoral donde hacen hincapié en que no habrá sanciones a los ciudadanos que no acudan a votar, es una clara maniobra pergeñada por el oficialismo para que la sociedad no participe. Una verdadera afrenta a la democracia en el aniversario de los 40 años de la misma”.

Por estos motivos expuestos, instamos a la Junta Electoral Municipal a ejercer el cargo con imparcialidad y responsabilidad, sin violentar las normas más elementales de la democracia.