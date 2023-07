César Orgaz: “La seguridad es la urgencia más grande de los vecinos”

Especial para La Nueva Mañana

RUMBO A LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 23 DE JULIO

Seguridad

“De la seguridad hablamos todos, porque es la urgencia más grande de los vecinos de los barrios, no es que la política lo haya querido instalar. Lo que he planteado estos días es que la propuesta que hace Rodrigo de Loredo, después de que el gobernador electo Martín Llaryora propuso crear policías locales, me suena más a un acto de demagogia, para tratar de polarizar la campaña con Daniel Passerini y dejar afuera la discusión al resto”.

“Pretendemos que sea una propuesta de fácil realización y además que sea viable, después de que el gobernador ya dijo que va a crear una policía local. Días atrás debatí sobre este tema con Sergio Piguillem, primer candidato a concejal de la lista de De Loredo. Cuando yo planteé municipalizar la seguridad, que no quiere decir precisamente municipalizar la policía, sino darle más herramientas en materia de seguridad al intendente, porque es un concepto amplio municipalizar la seguridad, y no es que de toda la seguridad se tenga que hacer caro el intendente, sino tratar de darle herramientas para que se pueda tome el asunto y pueda abordar el tema”.

“Una alternativa es el traspaso, que es lo que planteó De Loredo, y otro es adherir a la policía que crea Llaryora desde el Gobierno provincial. Cuando hablamos de traspaso, Piguillem dijo que era inviable. Por eso digo que veo cierta demagogia, más en el momento que lo plantea.

“Nosotros creemos que el intendente tiene que tener facultades para meterse en el tema de la seguridad por una simple razón. Lo más urgente que hoy tiene el vecino es la inseguridad y el estamento más próximo, el estamento público más próximo al vecino es la Municipalidad. En ese contexto, lo que nos parece ideal después de que Llaryora cambió la agenda y dijo ‘voy a crear las policías locales’, es que el 11 de diciembre los concejales y el intendente se sienten con el gobernador y los legisladores y definan cuándo se adherirá a esta policía y en esa adhesión regular qué influencia va a tener el municipio en la gestión de la fuerza”.

Políticas de inclusión y narcotráfico

“No se solucionan los problemas sociales, la marginalidad y la inseguridad con más policías. En la facultad nos enseñaban que toda política pública es política de seguridad. Cuando se hace una buena política de salud es política de seguridad. Igual con una buena política de inclusión social, y ni hablar empleo, vivienda, todo lo que hace a la crisis socioeconómica que hay en Córdoba. Las sociedades más desiguales son más inseguras y mientras más marginalidad y más pobreza hay más inseguridad y mientras más narcotráfico hay más inseguridad”.

“Respecto al narcotráfico lo que venimos planteando es crear lo que denominamos el Consejo de Promoción Juvenil, que es articular el Estado con la sociedad civil, gremios, sindicatos, cámaras empresariales, universidades, clubes, credos religiosos. En esa articulación público-privada, por ejemplo, en los polos educativos, llevar planes educativos, llevar el deporte, el arte, la cultura a los barrios, sobre todo para niños y jóvenes entre, 6 y hasta los 15 años, para que conozcan su proyecto de vida y para que de esa forma ellos sean menos vulnerables al narcotráfico en su barrio. En los barrios periféricos de Córdoba, los jóvenes desarrollan su vida ahí, es muy raro que salgan de 20 cuadras a la redonda, y no saben que Córdoba les ofrece trabajar en una fábrica automotriz, que tenemos parques nacionales, no saben que hay universidades, Entonces, darles desde el Estado herramientas para que conozcan su proyecto de vida antes que la delincuencia y antes que la droga. Nosotros creemos que es clave la lucha contra el narcotráfico”.

Transporte y recolección de residuos

Respecto al transporte, “la próxima gestión tiene que licitar transporte agua y basura, son tres grandes contratos vinculados a grandes grupos económicos y siempre relacionados a los grandes espacios políticos”.

“Somos muy claros, no vamos a acompañar ningún pliego que siga con este sistema de líneas troncales, que no es multimodal ni dinámico. Proponemos un transporte multimodal donde se le exija a las empresas que constituyan en UTE (unión transitoria de empresas), con otras firmas que alquilen medios alternativos como bicicletas eléctricas, monopatines, que en ese mismo esquema de licitación se liciten grandes espacios de estacionamiento. Y regular las aplicaciones, porque en los barrios no entra el taxi ni el remis. La gente usa las aplicaciones. No estoy de acuerdo con que hayan ingresado a la ciudad en forma ilegal, creo que deben pagar por eso, pero la realidad es que hoy se usan. La sociedad las eligió y los choferes de taxi y de remis también, no hay elementos para oponerse. El Estado municipal cumple su deber de dar el servicio público de transporte con los colectivos. La regulación del taxi y el remis tenía un sentido que era seguridad. Hoy desde el ámbito privado, con la tecnología, esa seguridad está brindada. Con lo cual, el Estado lo que debe hacer ahora es darle algún tipo de beneficio a los taxis y remises para que compitan con las aplicaciones”.

“Otro disparate que planteó De Loredo es la línea férrea ligera, que no sé dónde va a ser ligera, tenemos que evaluar en las nuevas licitaciones, también mediante UTE, las líneas férreas que están en la ciudad. No para que tengan una frecuencia de media hora o diez minutos, pero que tengan cierta frecuencia para que la gente sepa y pueda hacer transbordo del colectivo en el ferrocarril”.

