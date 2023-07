El secretario de DD.HH. repudió los dichos de Bullrich sobre desaparecidos

El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, afirmó este martes que le dieron "un asco terrible" las declaraciones de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, poniendo en duda la cantidad de desaparecidos en la dictadura, al participar en un acto por la entrega de legajos reparados de trabajadores ferroviarios secuestrados por el régimen cívico militar, y reprochó que "ella misma era compañera de quienes estamos homenajeando".

Pietragalla Corti, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, junto a la conducción nacional de la Unión Ferroviaria (UF), encabezaron la entrega de legajos laborales reparados de trabajadores desaparecidos de ese gremio durante la última dictadura cívico militar.

"Cuando escuchamos que pone en duda el número de detenidos desaparecidos como hizo en el día de ayer nos da un asco terrible", afirmó Pietragalla sobre las ultimas declaraciones de la precandidata del PRO.

Y advirtió que esos comentarios "nos da la visión de lo peligrosa que puede ser esa mujer, que tiene la culpa de haber sido parte de un proyecto nacional y popular que defendía los intereses de la mayoría y tiene que estar demostrando al poder real que ella ahora es parte de eso".

También se refirió a que los discursos negacionistas en el contexto de un año electoral son "lo más peligroso que nos puede pasar" y aseguró que para que eso no ocurra "tenemos que militar bien".

Bullrich había dicho en una entrevista que "a mí me parece que no se puede decir que quien sostiene que no son 30 mil (los desaparecidos) debe ser considerado como un traidor a la patria".

La ministra Olmos celebró poder compartir el acto por la "reparación de la memoria de quienes dieron su vida por un ideal y un compromiso social".

Aseguró que si bien en la actualidad "ha cambiado el contexto, la esencia de la lucha sigue siendo la misma". Y agregó que como propuesta electoral de Unión por la Patria (UxP) "nosotros queremos una sociedad basada en la democracia plena y ellos (la oposición) vuelven a hablar de hacer desaparecer al que piensa distinto".

Fuente: Télam

