Causa "La ruta del dinero": la Justicia dejó firme la sentencia y ordenó la detención de seis condenados

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención de seis condenados en la causa conocida como "La ruta del dinero", entre ellos Fabián Rossi, que debe cumplir la pena dea 4 años y 6 meses de prisión. La sentencia que quedó firme tras los votos de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González.

Todos deberán presentarse el lunes próximo a las 10.30 en la sede del Tribunal en Comodoro Py 2002 para quedar presos por decisión del juez del tribunal Néstor Costabel.

Ante lo resuelto ayer por la Corte Suprema, que declaró inadmisibles recursos de queja de todas las defensas, "han adquirido firmeza las condenas impuestas", determinó el magistrado y ordenó "proceder a su ejecución". Sobre Lázaro Báez; su hijo mayor Martín Báez; Jorge Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín se deberá computar cuánto tiempo cumplieron prisión preventiva en la causa y cuánto restaría de condena.

Pero en los casos de los condenados Julio Mendoza, Juan De Rasis, César Fernández, Eduardo Castro, Fabián Rossi y Carlos Molinari fueron citados para el lunes 2 de junio a las 10.30 para hacer "efectivas" sus detenciones en los tribunales de Retiro.

Por la mañana, el fiscal ante el Tribunal Abel Córdoba había reclamado la detención de Rossi y otros cinco condenados en la "Ruta del dinero". "Solicito se ordenen sus inmediatas capturas y consecuentes alojamientos en una unidad del Servicio Penitenciario Federal", requirió el fiscal. Ante la decisión de la Corte, ahora el encargado de intervenir en la etapa de ejecución de las penas es el tribunal que tuvo a cargo el juicio oral.

Por eso el magistrado Córdoba requirió que se ordene detener a seis de los condenados por "lavado de activos" porque recibieron penas mayores a tres años y de cumplimiento efectivo. En todos los casos permanecieron excarcelados porque no se consideraron firmes las condenas hasta que ayer se expidió el máximo tribunal del país.

Rossi está condenado a cuatro años y seis meses de prisión en su rol de ex apoderado de la financiera SGI. La fiscalía pidió además apresar al ex presidente de "Austral Construcciones" Julio Mendoza; al ex empleado bancario que participó en operaciones de lavado Juan De Rasis; a un ex empleado de SGI César Fernández; al empresario Carlos Molinari y a otro condenado, Eduardo Castro, de 79 años.

En el caso de Rossi, presentó informes médicos sobre diversas patologías que sufriría, por lo cual su defensa podría intentar obtener un arresto domiciliario que no podrá basarse en la edad porque tiene 60 años. Otros condenados mayores de 70 también podrían intentar obtener ese beneficio.

La Corte rechazó ayer por inadmisibles los recursos de queja directa que presentaron todas las defensas contra las condenas resueltas en el juicio oral, entre ellas la de Lázaro Báez a diez años de cárcel. Báez cumple arresto domiciliario en otra causa penal.