Este martes el tributo a Ica Novo, como una oda al gran creador cordobés

“No hay más localidades”, seguramente se indicará en el ingreso del Teatro Real. Para la celebración denominada “Músico del nuevo mundo”, el encuentro de este martes a las 21, las expectativas y la emoción son inmensas.

No hubo mayor difusión, pero rápidamente se divulgó por el “boca a boca”. Era necesario el tributo a uno de los más grandes compositores e intérpretes de Córdoba. Y la convocatoria para este 4 de julio, cuando hubiera cumplido 72 años.

Peteco Carabajal, Los 4 de Córdoba, Piñón Fijo, José Luis Serrano, Pancho Cabral, el Negro Videla y Mery Murúa serán parte del concierto gratuito de homenaje al folclorista, docente y difusor cordobés.

Del tributo al artista fallecido el 26 de abril del año pasado también tomarán parte Bicho Díaz (el director musical del evento), José Pacheco, Horacio Sosa, Ariel Borda, Horacio Burgos, Ernesto Romero, Silvia Zerbini, Bruna Monte, Ernesto Cuevas, Diego Bravo, Pichi Pereyra, Cecilia Fandiño, Irene Tesouro, Alejandra Carnero, Pamela Santiago, Marilín Miller, Daniela Dalmasso y Benjamín Santiago.

Ica Novo es autor de reconocidas piezas como la chacarera “Del norte cordobés” (la canción más grabada de acuerdo al reporte de Sadaic citado por los organizadores del encuentro), "Gato de Cosquín", “La Corralera”, "La repiqueteada", "Como las de antes", “Chacarera de Ischilín”, "Persiguiendo al viento", “Los indios de ahora” y “Copla de los marginados” (estas últimas compuestas junto a Peteco Carabajal).

Ica Novo junto a su hijo Salvador. Foto: Facebook

El juglar del norte cordobés

José Luis Serrano (o Doña Jovita, como se prefiera) dialogó con La Nueva Mañana. Y a la pregunta de cómo era Ica Novo, el artista, el creativo, cita una frase de Gustav Mahler, “la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas”, y sostuvo que “eso sentíamos los que podíamos compartir encuentros con él”.

Serrano califica a Ica “un juglar del norte cordobés” y destaca la identidad y su “vínculo entrañable con las voces de la tierra”, y todo mixturado con una nueva canción, “sea zamba, cueca, gato o chacarera, pero siempre con la sutileza que le daba el modo de crear e interpretar sus obras”.

“Doña Jovita” dijo que la reunión de este martes para homenajear a Ica Novo será para “sorprenderse, extasiarse y agradecer”. Y reconoce la manera que supo pintar tantos rincones del territorio provincial el deanfunense. “El paisaje donde uno vive te motiva, provoca una necesidad de compartir ese trance cantando o escribiendo coplas, eso reflejaba el Ica”.

“Tengo presente su generosidad”

Bicho Díaz tendrá la responsabilidad de la dirección musical de “Músico del nuevo mundo”. El reconocido músico humahuaqueño habló con La Nueva Mañana de “la hermandad profunda con Ica”. Así, considera una “una responsabilidad, pero más alegría”, participar del tributo. “Será una celebración del Ica, con un montón de amigos para compartir la obra de él”, afirmó.

Y entre los proyectos compartidos entre ambos, Bicho recuerda la “Orquesta Criolla”, con grandes músicos como Juan Herrera, Pichi Pereyra, Chato Díaz, Pelusa Rivarola, Sergio Muriel.

Y continuó: “Intentaremos plantear lo que él tenía como concepto en sus composiciones, tanto musicales como poéticas. Con él compartimos el hacer de nuestra música un laboratorio, para trabajarla y analizarla en profundidad, jerarquizarla. Así surgió el Conservatorio de Música Popular”.

¿Se puede adelantar algo de lo que veremos este martes? “Presentaremos un repertorio de obras de Ica, algunas compartidas con otros autores. Se van a mostrar algunas composiciones inéditas, su obra es vastísima, de muchos géneros y de distintos países, él tenía el concepto de Patria Grande”.

Y entre las anécdotas que vuelven una y otra vez, Bicho Díaz recuerda cuando Ica Novo fue por primera vez a Humahuaca. “No olvido el encuentro con los copleros, su deslumbramiento, el cariño y el respeto de Ica me pareció maravilloso. Confirmé el reconocimiento que tenía por esa gente y su música”.

Y concluyó: “Su generosidad era inmensa, siempre tenía un invitado. En los festivales de Cosquín siempre tuvo invitados, gente nueva o no tanto, era la plataforma donde nos apoyábamos todos”.

"Las obras que hicimos surgían de conversaciones"

Peteco Carabajal será otro de los artistas que participarán del homenaje a Ica Novo. “Estaremos todos los amigos y amigas de Ica, espero con mucha emoción este tributo”.

La Nueva Mañana preguntó sobre algunas composiciones que hicieron. “Cada obra que hicimos fue importante, provenían de conversaciones, eso era lo mejor de Ica, mirá tengo esta idea y enseguida la predisposición para empezar a trabajar, desde un lugar simple y a la vez profundo”.

Los indios de ahora, ¿cómo surgió esa chacarera? “Como casi siempre me sucede, tenía la melodía y en este caso fue Ica quien le puso la letra”.

Y enseguida comenta sobre las conversaciones con Ica Novo, que derivaron en la composición: “Si se hacen relevamientos oficiales, la mayoría de la población argentina tiene una conexión directa con los nativos; nos basamos en que la tierra no elige específicamente a alguien, la tierra a todos nos da lo mismo. Nací en La Banda y siento que la tierra me ha dado lo mismo que dio a otros hace mil años; soy nativo de aquí, no quiero ser ni español, ni inglés, ni italiano… no hay un tipo que haya vivido hace mil años y esté hoy. Tampoco le doy una especial condición al que vive en una comunidad nativa desde hace mucho tiempo”, contó rememorando la génesis de esa chacarera.

En particular, ¿qué interpretarías en homenaje a Ica? “Me gustaría, a modo personal, cantar ‘Copla de los marginados’ (del disco ‘Andando’)”. Peteco la considera una de las “obras más bellas escritas por alguien, tiene un gran vuelo musical”. Y recuerda cómo compartía con él ideas y “ahí nomás” se ponían a la tarea de armar la composición.

Y claro, entona el estribillo: “Copla de los marginados / de la vida y la canción / pura copla militante / copla ardiente de pasión / copla de amor como bandera de liberación”.