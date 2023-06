Larreta presentó propuestas de campaña junto a Gerardo Morales

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, expresó este martes que "no es momento para líderes mesiánicos", pidió a su equipo no entrar en "chicanas y politiquería" y resaltó que las reformas no se hacen "gritando desde la tribuna" sino "trabajando".

Lo afirmó al presentar propuestas de campaña rumbo a las PASO junto a su compañero de fórmula, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

"Vamos a hablar de los temas que le preocupan a la gente. No nos enganchemos en la politiquería, en las chicanas y las críticas", dijo Larreta en el microestadio del Club Almagro, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

En el primer acto de la fórmula que comparte con Morales luego del cierre de listas del pasado sábado, Larreta le dedicó un pasaje de su discurso a la interna que mantiene con la otra precandidata y titular en licencia del PRO, Patricia Bullrich: "Nosotros defendemos la unidad, hagan lo que hagan los otros o las otras", resaltó el alcalde porteño.

Al hablar sobre seguridad, uno de los tres ejes de campaña junto a educación y trabajo, Larreta remarcó que no la mejorará "gritando desde la tribuna", en alusión a Bullrich, quien mantiene un perfil más duro sobre estos temas.

El precandidato señaló que se viene "preparando hace muchos años para este desafío" y ponderó sus "años de experiencia en el sector público" y su capacidad de "liderar equipos".

"Tengo años de algo muy importante, que es construir y liderar equipos. Esto no es para un líder mesiánico, ni para un carismático", subrayó. Además, señaló que no busca "sólo un cambio de gobierno" sino "terminar con el kirchnerismo para siempre", y recordó con cierto pesar la "experiencia" de la administración del expresidente Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

Sobre sus propuestas de campaña, el jefe de Gobierno porteño dijo: "Vamos a hacer una propuesta por día en los próximos 45 días. Dos veces por semana vamos a profundizar todo un plan de gobierno de cada una de las áreas. Pero no con títulos, vamos a ir al detalle", agregó.

En cuanto al trabajo, afirmó que va "bajar los impuestos al trabajo" y a agilizar "la burocracia que hoy complica contratar a un trabajador". Sobre la educación, aseguró que garantizará "los 190 días de clase, como en la ciudad de Buenos Aires" y promoverá "la infraestructura y la conectividad".

En referencia a la seguridad nuevamente, remarcó que hará un "plan urgente desde el 10 de diciembre" para paliar "el avance del narco". "Vamos a mandar los gendarmes a la zonas calientes de la droga", explicó.

Morales, quien lo antecedió en su discurso, planteó un mensaje similar al indicar que el país necesita "experiencia y carácter" y no "andar a los gritos ni hacerse el bravo".

Además, hizo hincapié en que integra una fórmula de "dos dirigentes de JxC que nos toca gobernar todos los días", diferenciándose de sus competidores en la interna, Bullrich y el radical Luis Petri, que no tienen cargos ejecutivos.

El Gobernador de Jujuy también cargó contra el Gobierno por dejar "altos niveles de inflación y pobreza", algo que calificó "inaceptable en un país tan potente y rico" y apuntó contra los precandidatos de Unión por la Patria (UxP).

Entre los dirigentes presentes estuvieron los presidentes de los otros tres partidos que integran la alianza, como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), José Luis Espert (Avanza Libertad), y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal).

También estuvieron el precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli, su compañero de fórmula Gustavo Posse, el precandidato a intendente de La Matanza Héctor "Toty" Flores, la precandidata a senadora Cynthia Hotton y la precandidata a diputada Silvia Lospennato.

Fuente: Télam.

