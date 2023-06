Prunotto: "Entre dos peronistas, elegí el que demostró que sabe gestionar"

La candidata a vicegobernadora de Hacemos Unidos por Córdoba, Myrian Prunotto, inició este jueves un recorrido por el valle de Traslasierra donde fue recibida por los legisladores Julio Bañuelos y Alfredo Altamirano, junto al intendente de Nono y candidato a legislador por el departamento San Alberto, Mariano Ceballos.

En Villa Cura Brochero, Prunotto escuchó a representantes de instituciones de la región, entre las que se encontraban cooperativistas, empresarios, comerciantes, vecinalistas, bomberos voluntarios, personal de salud, ruralistas y docentes.

"Más allá de las certezas que pude ofrecerles, fue muy enriquecedor este intercambio porque me permitió trazar un panorama muy completo de lo que sucede con las fuerzas vivas de la región, sus proyecciones y demandas, las que me llevo para trabajar soluciones y aportes con mis equipos técnicos", dijo Prunotto en un alto de su recorrido por distintas localidades del Valle de Traslasierra.

Al arribar a Mina Clavero, fue recibida por el intendente local, Claudio Manzanelli. en esta ckudad reunió a mujeres para compartir un té y escuchar demandas y proyectos. Del encuentro también participaron Mauro Oviedo, presidente comunal de Las Calles y presidente de la Comunidad Regional San Alberto, y Lucila Lituab, coordinadora de Mujer y Género de Mina Clavero.

"Las mujeres podemos y tenemos que ocupar cada vez más lugares en la política, más allá de lo que establece el cupo y por mérito propio, como pude lograrlo cuando decidí que queria ser intendenta", enfatizó Prunotto.

La gira de la candidata a vicegobernadora, incluyó otras localidades de los departamentos San Alberto y San Javier, para hacer otra estación en San Pedro, donde junto a la comitiva que la acompañó fueron recibidos por el intendente local, Sergio Soria.

Ante periodistas de la zona, Prunotto dijo: "A los que me preguntan si he traicionado al radicalismo les digo que sigo siendo muy orgullosamente radical y les cuestiono por qué no le preguntan a los dirigentes de mi partido si no es traición que ellos por primera vez en 130 años de historia no lleven un candidato a gobernador radical y apoyen a otro peronista, porque Juez es peronista, por si no lo recordaban".

Y lanzó: "Y entre dos peronistas yo elegí al que demostró que sabe hacer, al que logró transformar dos ciudades como intendente y al que, sin dudas, logrará transformar la provincia, que es Martín Llaryora".

