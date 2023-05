El consumo comienza a mostrar claroscuros en la provincia de Córdoba

Especial para La Nueva Mañana

Hoy, con una recomposición paulatina del mercado laboral formal del sector privado (que lleva 31 meses de crecimiento consecutivo) y el salario en blanco arriba de la inflación durante el primer trimestre, el consumo muestra comportamientos diversos. Según los reportes de Indec, en el primer bimestre del año el consumo a nivel país en supermercados muestra números positivos y también el canal mayorista, siendo el acumulado de ventas de este sector aún mayor.

Sin embargo, la realidad del comercio minorista es tan diversa como variado el sector. Extendiendo el análisis a las ventas acumuladas en el primer cuatrimestre del año, tanto supermercados como comercios de cercanía de Córdoba aducen caída del consumo. Vanesa Ruiz, vocera del Centro de Almaceneros de la provincia, dijo a La Nueva Mañana que las ventas de su sector están 8% abajo respecto al año pasado. La inflación, la “cuotificación de los artículos de primera necesidad, caída de ventas, más la readecuación tarifaria y alquileres, están poniendo en jaque al comercio minorista de Córdoba”, señaló Ruíz.

Por otro lado, tras una recuperación de la cantidad de artículos vendidos en los supermercados durante el primer bimestre, coincidiendo con el aumento de la inflación, el consumo menguó en marzo y abril. De este modo, el promedio de caída de consumo en supermercados durante el primer cuatrimestre es superior al 2,5%, según comentó a LNM Víctor Palpacelli, titular de la Federación Argentina de Supermercados. Las proyecciones continúan siendo complejas para mayo que ya arrastra subas en el precio de los alimentos en torno a 11%.

¿Hay una contracción total del consumo masivo producto del deterioro del poder adquisitivo de los ingresos o se trata de un cambio de conducta en los consumidores que optan por el canal mayorista? Para tener mayor claridad tendremos que esperar a los próximos informes de Indec sobre autoservicios mayoristas.

Suben las ventas en el Mercado Norte

En donde se advierte una realidad diferente es en los 85 comercios emplazados en el Mercado Norte de la ciudad. El gerente del Mercado Fabián Latanzzi precisó a este medio que las carnicerías, verdulerías, fiambrerías y chacinerías tuvieron un “muy buen comienzo de año”. Luego en marzo hubo una merma estacional, vinculada al comienzo de las clases, pero abril fue “excelente”, con nivel de ventas en alza por las Pascuas. Mientras que en mayo se advierte un incremento de 20% del volumen de ventas en relación al mismo mes del año pasado.

Desde el Mercado Norte explican que este incremento, “superior a la prepandemia”, excedería “las compras familiares”. Podría explicarse por el locro del 1° y el 25° de mayo, pero específicamente por el aumento de gente que lo hace para tener un ingreso extra vendiéndolo. De ser así, se trataría de esa “economía silenciosa que se mueve al margen del Estado pero que existe y se mueve”, como la definió el presidente Alberto Fernández.

Economía evitó otra corrida

Tras la última corrida cambiaria, el Gobierno activó una nueva fase del “plan aguantar”. También conocido como “plan llegar”. Se trata de medidas implementadas para intentar contener algunos precios, siendo el valor del dólar el precio más importante a dominar. Desde el Palacio de Hacienda saben que una devaluación del tipo de cambio en un contexto de inflación mensual que casi triplica las subas proyectadas para esta altura del año es igual a recesión e inflación. Lo cual, en un año electoral, reduce a cero las posibilidades del oficialismo de ser relecto.

La inestabilidad cambiaria hace que los acuerdos de precios pactados fracasen al no haber certezas elementales sobre el valor del dólar. En efecto, los distintos eslabones de la cadena ajustan sus costos tomando a la expectativa devaluatoria como un hecho. Al no haber garantía de estabilidad cambiaria, se “cubren” frente a lo irremediable, comentan los actores económicos. Ahora bien, cuando se adelantan a una suba del dólar oficial que no termina de ocurrir, los precios quedan inflados injustificadamente, advierten desde el Gobierno.

Por tanto, la Secretaría de Comercio busca que los productos que están dentro del programa Precios Justos y subieron por la expectativa devaluatoria retrotraigan su alza. Para ello auditarán los últimos incrementos para alinearlos con una suba tope de 5% en mayo, aclararon a La Nueva Mañana desde el entorno del secretario de Comercio Matías Tombolini. Iniciativa que se articula con la posibilidad de importar alimentos sin arancel para que presionen los precios a la baja. Algo que de ocurrir será en cantidades exiguas al ser el principal problema de la economía la falta de dólares en el Banco Central.

Otras medidas para palear la corrida sobre los dólares

Por otro lado, con la suba de la tasa de interés por arriba de la inflación el equipo económico busca incentivar al ahorro en pesos, descomprimiendo la demanda sobre las escasas divisas. En el entorno de Massa asumen que con la tasa efectiva de 12% mensual anunciada hacen del plazo fijo un instrumento seductor. No obstante, también saben que de haber convulsiones cambiarias próximamente la tasa dejará de ser atractiva. Además, la suba de la tasa de interés también comprime a la toma de crédito productivo afectando a la actividad económica.

Este fenómeno se observa en las principales potencias occidentales en donde la suba de las tasas de interés para contener la inflación genera su efecto colateral: desaceleración del crecimiento económico. Atento a esto, el equipo conducido por Sergio Massa propone, para las empresas, alivio fiscal y, por otro lado, aceleración en la importación de maquinarias a dólar barato (cotización oficial). Mientras que por el lado de la demanda dos medidas buscan sostener el nivel de consumo: bajan la tasa del programa Ahora 12 y duplican el reintegro de las compras con débito de los sectores con menores ingresos, llevando las devoluciones al 15%.

La economía en negro, una máquina imparable

Un fenómeno económico cada vez más característico de la Argentina actual, entendido como sectores marginalizados que recomponen su ingreso o el deterioro de una clase media otrora asalariada (con aporte y obra social) que no encuentra lugar en la economía formal y debe recomponer su ingreso a como dé lugar. La consultora Mayra Arena, especialista en consumo masivo, precisó a La Nueva Mañana que “la economía en negro es una maquina imparable, enorme,” que se consolida en los barrios pobres. En donde, de la mano de “todo tipo de emprendimientos” (que van desde verdulerías hasta emprendimientos de estética), “se está bien” en los barrios estructuralmente pobres. Sin acceso a bienes durables, pero “en niveles similares a los del 2015”. Sobre el rol de la economía en negro, la reconfiguración del mercado laboral y de la pirámide de ingresos, Juan Manuel Telechea, director del Instituto de Trabajo y Economía, precisó que dentro del trabajo no registrado, el 70% es pobre. El 2% de ellos forma parte de la cúspide de mayores ingresos. Por otro lado, la pobreza impacta en menos del 20% de los trabajadores en blanco, en donde más del 10% de los trabajadores formales forman parte de la cima de ingresos más altos.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]