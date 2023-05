Crimen de Joaquín Paredes: “Tenemos una Policía que mata por la espalda”

Soledad Paredes: “Los cuatro policías que ya quedaron en libertad no pueden andar como si no hubieran hecho nada”. (Fotos: Ezequiel Luque)

Soledad Paredes: “Los cuatro policías que ya quedaron en libertad no pueden andar como si no hubieran hecho nada”. (Fotos: Ezequiel Luque)

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

“Dispararon 112 proyectiles y algunos se atreven a decir que no fue violencia institucional”, dice Claudio Orosz, abogado de la familia de Joaquín Paredes, el chico de 15 años que en la madrugada del 25 de octubre de 2020, en plena pandemia, murió de un disparo policial que le entró por la espalda y le quedó alojado adentro del pecho.

“Nos quieren convencer que hubo un enfrentamiento con piedras y que la Policía, pobre, se tuvo que defender. La ley dice que la única razón por la que un efectivo puede disparar es cuando está en inminente y certero peligro su vida o la de un tercero. Absolutamente nada justifica lo que hicieron”, agrega el letrado frente al auditorio en el Museo de Antropología, donde este lunes se presentó el documental “Un pueblo sin Joaquín”. Allí, sentado junto a la familia del joven y en compañía de Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, Orosz ilustra: “Podemos contar sobre el crimen de Güere Pellico –asesinado por dos policías en 2014 en barrio Los Cortaderos-, o recientemente Blas Correas, que son casos de los que sabemos, pero imaginemos todos los que no conocemos y esto sucede porque muchas veces no hay investigación periodística, muchos medios compran la versión policial. Hay que saber que, en Córdoba, desde hace decenas de años, hay un plan sistemático y organizado de eliminación de jóvenes. Esto es un delito internacional y acá sucede casi cotidianamente”.

En esa línea, Laciar, mamá del adolescente asesinado por la Policía dos meses antes que Joaquín, dice: “En Córdoba tenemos una Policía que mata por la espalda. Con la familia de Joaquín nos entendemos en el dolor y creemos que esto no puede pasar más, por Blas, por Joaquín, por otros que no están y también por los que sí están, pero la pasaron mal con la fuerza policial”.

“Que la cuenten como quieran, pero 112 balas en este pueblo no es otra cosa que violencia institucional. La Policía está para cuidar y por eso la pregunta no es ´qué hacían los chicos en la calle´ porque acá, el punto es que no pueden llegar y dispararles”, agrega la mamá de Blas.

El dolor

“El último recuerdo que tengo de él es del 11 octubre, fue la última vez que lo vi. Nosotros estábamos en Córdoba capital y no conseguíamos permiso para ir a Paso Viejo porque en esa época necesitábamos una autorización para poder trasladarnos por la pandemia, así que recién en esa fecha lo logramos. Fui con mis otros hijos y ese día estábamos felices porque después de mucho tiempo pudimos juntarnos todos. Tengo una foto con él, los dos abrazados, fue la última imagen juntos”, cuenta a La Nueva Mañana Soledad Paredes, la mamá de Joaquín. Dice también que ahora le cuesta mucho ir a Paso Viejo, “es difícil porque se perdieron un montón de cosas”.

“Sacamos fuerzas no sé de dónde, pero intentamos seguir adelante para lograr justicia para que mi hijo pueda descansar en paz y nosotros lograr un poquito de alivio en nuestro corazón”, dice Soledad y espera que en el juicio haya condena para todos los policías involucrados. “Los cuatro que ya quedaron en libertad no pueden andar como si no hubieran hecho nada. Son también culpables, todos dispararon y ninguno de ellos fue capaz de parar esa balacera”, explica.

“No tienen derecho a salir a matar a nadie”

En esa línea, Esteban Paredes, el abuelo de Joaquín, que pudo venir a Córdoba para la presentación del documental que relata lo que pasó con su nieto, dice: “A veces salgo a la calle y veo que los chicos están jugando al fútbol y me paro a verlos, me imagino a Joaquín ahí porque a él le encantaba jugar a la pelota. Lo extraño todos los días, extraño mucho las charlas que teníamos, las cosas que decía que quería hacer y también las que no quería; y yo lo aconsejaba”. “Sigue doliendo todo, porque es muy fuerte lo que pasó con Joaquín”, agrega el hombre y vuelve a pedir justicia: “Yo a Joaquín no lo voy a volver a tener, pero quiero que a los policías le den la pena que corresponde y salga toda la verdad. Tiene que quedar claro quiénes son las víctimas porque nada puede justificar lo que pasó. No tienen derecho a salir a matar a nadie”.

Los acusados

Por la muerte de Joaquín hay cinco policías involucrados que empezarán a ser juzgados el 30 de mayo próximo, según lo dispuesto por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje. Está previsto que sean pocas audiencias pese a que la querella tiene más de 70 testigos, por lo que ya rechazó la propuesta que sean solo cinco por cada parte.

De los cinco efectivos, solo uno, Maikel Mercedes López, responsable del tiro letal al adolescente, está imputado como “autor de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”.

Los otros cuatro, que fueron siendo liberados a cuentagotas, quedaron desvinculados del asesinato y deberán responder por abuso de armas y otros delitos menores. Iván Luna quedó imputado como coautor de lesiones graves por el uso de arma de fuego y coautor de disparo de arma de fuego; Enzo Alvarado será juzgado por omisión de los deberes de funcionario público y disparo de arma de fuego. En tanto, José Luis Gómez, coautor de disparo de arma de fuego en dos hechos; y Ronald Fernández Aliendro, por omisiones de deberes de funcionario público y disparo de arma de fuego.

En ese marco es que el juicio será sin jurados populares. Sobre lo cual, el jefe de la Oficina de Jurados Populares, Gonzalo Romero, en declaraciones a la prensa, explicó que “al haber cambiado la calificación legal y a pedido de las partes se va a constituir un jurado escabino, es decir un jurado popular de miembros juntos con los tres jueces técnicos”.

La querella va insistir con el “homicidio agravado y calificado” para los cinco

“Cuando llegamos a Paso Viejo, al día siguiente de lo sucedido, nos encontramos con una escena del crimen nunca preservada. La fiscal llegó recién a las 10.15 de la mañana cuando el crimen había sido poco después de las cuatro de la madrugada”, cuenta Orosz y agrega que muchos de los casquillos que había en el lugar fueron recolectados por los propios vecinos y se pudo identificar de qué arma salió el tiro que mató a Joaquín porque la bala quedó adentro del cuerpo: “Si salía, posiblemente nunca lo habrían determinado”.

Consultado sobre las acusaciones, el abogado querellante indicó a este medio que la imputación de la fiscalía fue para los cinco efectivos policiales, todos quedaron acusados de “homicidio agravado y calificado”. Luego esto fue confirmado por el juez de control, “pero después fue cambiado por la Cámara de Apelaciones en Villa Dolores, presidida por un ex comisario quien solo dejó el homicidio agravado para un solo policía. Sin embargo, los hechos están, “son los mismos que fijó la fiscal de instrucción que da la casualidad que ahora es la fiscal de la Cámara y sin dudas, en este juicio, nosotros vamos a sostener la acusación inicial porque es el camino para que haya justicia”, cierra Orosz.

